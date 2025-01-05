Водолазы извлекли тело утонувшего в Балхаше мужчины

Его поиски длились с ночи до утра

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Этой ночью в Актогайском районе между поселками Гульшат и Тасарал автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски еще одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. В ходе работ ранним утром водолазы извлекли тело мужчины 1988 года рождения.

МЧС напоминает: выход на лед зимой может быть смертельно опасным! Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте простые, но важные правила безопасности:

Проверьте прочность льда: для человека безопасная толщина льда — не менее 10 см, для автомобиля — 30 см.

Избегайте темных и трещиноватых участков льда: такие места ненадежны.

Не выходите на лед ночью или в условиях плохой видимости.

Не перегружайте лед: большие группы людей или техника могут разрушить его.

Сообщайте близким, куда идете, и всегда имейте при себе спасательные средства (веревку, палку и т.д.).

Помните: ваша безопасность — в ваших руках!