Водопроводы для Приаралья

Водное хозяйство
132
Анвар Ахметов

Шесть объектов водоснабжения построят в селах Аральского и Казалинского районов Кызылординской области за счет возвращенных активов. Соответствующее поручение Президента о выделении 2,2 млрд тенге из Специального государственного фонда дано на днях Правительству.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, обеспечение жителей республики качественной питьевой водой – одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства. Упомянутые выше проекты по водоснабжению охватывают села с общей численностью населения порядка 2 тыс. человек.

Реализация проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением села Тастубек, Еримбетжага, Шакен, Шили, Шитубек и Сарбулак. Работы предусматривают как подключение к системам группового водоснабжения, так и строительство внутрипоселковых сетей.

#водоснабжение #Приаралье #водопроводы

