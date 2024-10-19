Водрузивший знамя Победы

30 апреля 1945 года на здании Рейхстага водрузили Красное знамя – символ Победы. Подвиг совершили лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов. Однако долгие годы их имена оставались в тени…

Лабиринты судьбы

Недалеко от Астаны есть село Тайтобе. Здесь 100 лет назад и родился будущий герой, чье имя будет неразрывно связано с Великой Победой.

Судьба не баловала его. В малолетнем возрасте он лишился матери, вскоре по клеветничес­кому доносу и политической статье был арестован отец. Так 13-летний подросток оказался в детском доме, там же, в родном селе Тайтобе. После школы был направлен на учебу в фабрично-заводское училище в город Балхаш.

Когда грянула война, ему было всего 16 лет. Но это не остановило Рахимжана. Как и многие его сверстники, он просился на фронт, на передовую, чтобы бить врага.

В 1942-м, когда ему исполнилось 18, после военной подготовки он был зачислен в состав стрелкового полка, сформированного в Кокчетаве. Летом 1943 года Кошкарбаева отправляют на учебу во Фрунзе, где базировалось общекомандное пехотное военное училище, эвакуированное туда из Тамбова. На фронт лейтенант Рахимжан Кошкар­баев, успешно завершивший учебу в училище, попал в октябре 1944 года.

В апреле 1945-го взвод, которым командовал Кошкарбаев, отразил вражескую атаку на западном побережье реки Одер в местности Гросс-Нойендорф. Фашисты стояли стеной. Но взводу Кошкарбаева удалось не только сломить сопротивление неприя­теля, но и полностью разбить врага. Благодаря этому советские войска смогли продолжить нас­тупление. Одним из кровопролитных боев было и сражение у реки Шпрее в апреле 1945 года, тогда взвод Кошкарбаева также отличился смелостью и отвагой, сумев переломить ситуацию в свою пользу.

В целом в боях до победного взятия Рейхстага взвод Рахимжана Кошкарбаева уничтожил около 200 фашистов, в плен были взяты более 180 немецких солдат. Впечатляют и военные трофеи: более 20 крупнокалиберных пулеметов, 14 пушек, а также много другого оружия. Ближе к концу войны молодой лейтенант Кошкарбаев возглавил 647-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии и принимал участие в освобождении Польши.

Весна 1945-го

Сегодня спустя десятилетия и в условиях мирной жизни мы можем лишь догадываться, как все было в те дни, в 1945-м, когда в Берлине вершилась история и завершалась война, которую потом назовут одной из самых кровопролитных.

Издревле знамя, водруженное на территории противника, считалось символом победы. Поэтому вовсе не случайно командиры приняли решение – водрузить знамя на здании Рейхстага. О том, как все происходило, Рахимжан Кошкарбаев рассказал в своем интервью газете «Лениншіл жас», опубликованном 28 февраля 1958 года.

«Нашему полку было поручено захватить здание МВД, которое называли «Домом Гиммлера». В этом доме, растянувшемся почти на целый квартал, в каждой комнате шли ожесточенные бои, враг не желал сдаваться легко. Сражаясь, мы продвигались метр за метром. Но настолько это было тяжело! Так, войдя в здание на рассвете, мы только к четырем часам дня дошли до четвертого этажа. Впереди нас шла рота, командовал ею старший лейтенант Атаев, таджик. Мы шли за ними.

Из окна «Дома Гиммлера» мы увидели Рейхстаг. Стояла пыль столбом, дым от оружейных зал­пов, но все же было видно, что от Рейхстага остались лишь стены, зияли выбитые глазницы окон. Но под куполом Рейхстага все еще продолжались ожесточенные бои. Враг отчаянно отбивался, хотя наверняка понимал, что исход предрешен.

30 апреля меня вызвал к себе командир батальона капитан Давыдов, рядом с ним был политрук Васильченко. Вокруг грохотало, стрельба не прекращалась, запах крови смешался с пылью…

Они озвучили боевое задание:

– Надо водрузить над Рейхстагом Красное знамя. Из полка специально прислали взвод под командованием лейтенанта Сорокина. Пойдете все вместе, мы будем вас прикрывать. Все понятно?

– Так точно, товарищ капитан!

Из оконной рамы и красного полотнища соорудили знамя. Васильченко передал его мне. Я осознавал, что передо мной поставлена важная задача, и понимал, что такой чести удостоен за бои на Одере. Перед глазами стояли лица боевых товарищей, которые тогда пали смертью храб­рых: Попов, Гончаренко...

Под пулями, нет – ливнем из пуль я побежал. По пути упал в яму, куда также попал и другой солдат, тот самый Григорий Булатов. Вдвоем перебежками мы добирались до цели. Расстояние длиной чуть более 300 метров мы преодолевали больше семи часов.

Во время одной из передышек на краешке знамени написали номер полка, свои имена. Ближе к семи вечера, когда наша артиллерия начала бомбить, мы с Григорием побежали. Добежав до лестницы, практически без сил мы тянули друг друга. Возле одного из окон я посадил на плечи Булатова, он был небольшого роста, и приказал ему: «Вешай знамя!»

Уже наступали сумерки, мы побежали обратно. Развевающееся знамя мы увидели, когда пролетел ракетный снаряд.

Как только знамя было вод­ружено, тысячи солдат, сражаю­щихся там, у стен Рейхстага, воспряли духом. Мы видели свет в усталых глазах боевых товарищей. Это был свет Победы», – вспоминал Рахимжан Кошкарбаев.

Герои народа

Подвиг лейтенанта Кошкарбаева и рядового Григория Булатова, к большому сожалению, не получил должного внимания. Наград за то, что водрузили знамя Победы над зданием германского парламента, наши герои тоже не получили. Увы, политические игры были во все времена. И все же сегодня их имена навсегда вписаны в летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами.

Уже с обретением независимости, в 1999 году, Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Институт военной истории Министерства обороны РФ 7 мая 2007 года признал исторический факт, что именно Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов водрузили то самое знамя Победы на здании Рейхстага 30 апреля 1945 года.

О героизме Кошкарбаева первым миру рассказал писатель Какимжан Казыбаев. По заданию Бауыржана Момышулы он исследовал эту тему, чтобы подвиг лейтенанта Кошкарбаева был оценен по достоинству. Ему удалось найти и опубликовать выше 100 документов, подтверж­дающих факт водружения знамени над Рейхстагом.

Кроме того, в Министерство обороны СССР в Москву ходатайства и письма, помимо Бауыржана Момышулы и Какимжана Казыбаева, писали Габиден Мустафин, Абдильда Тажибаев. На личном приеме у Брежнева этот вопрос поднимал и Динмухамед Кунаев. Но ни разу инициатива не нашла поддержки у руководства СССР.

Активисты всероссийского движения «Свеча памяти» также хлопотали о присвоении Рахимжану Кошкарбаеву звания «Герой России», добиваясь исторической справедливости. Однако до сих пор ответа не было. Сегодня на вопрос в тестах ЕНТ и ЕГЭ «Кто первым водрузил знамя над Рейхстагом?» в Казахстане отвечают – Кошкарбаев и Булатов, а в России – Кантария и Егоров.

После войны Рахимжан Кошкарбаев трудился в исполкоме Акмолинской области, в Минис­терстве коммунального хозяйства, был директором гостиницы «Алма-Ата». О той кровопролитной войне он написал две книги – «Знамя Победы» и документальную повесть «Шторм».

Он ушел в августе 1988 года, чуть-чуть не дожив до того дня, когда его страна станет суверенным государством. Но его подвиг народ не забыл и будет помнить всегда.

Астанчанин Адлет Нурбеков минувшей весной побывал в Германии, специально посетил Рейхстаг. Экскурсовод показала ему стену, на которой водрузили знамя Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Сегодня здание Рейхстага, конечно же, выглядит по-иному, но на его стенах до сих пор можно увидеть следы от пуль. Эти трещины и выбоины, правда, искусно обработанные, оставили специально, чтобы те, кто сегодня работает в парламенте, расположенном в здании Рейхстага, всегда помнили об ответственности за принимаемые решения.

– Я сфотографировал эту стену, чтобы показать родным, друзьям. Мои деды Ажебай Нурбеков и Кожагул Иманбаев тоже воевали в ту войну. Ажебай-ата дошел до Польши, оттуда потом был отправлен в Японию, а Кожагул-ата выжил в Сталинградской битве. Когда ехал в Германию по рабочим делам, сразу подумал, что хочу побывать в Рейхстаге. Рад, что это мне удалось, – рассказывает Адлет Нурбеков.

…Сегодня мы отмечаем 100 лет со дня рождения Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева. Интересна и необычна судьба простого мальчишки из аула, коих множество в степях Сарыарки. Рано лишившись материнской ласки, он потерял отца, когда только вступал в отрочество. Юность встретила войной. Но как бы ни было трудно, он с честью и достоинством вынес все, что было суждено.

И после войны, когда подвиг его был так незаслуженно забыт и присвоен другим, он жил, как и подобает офицеру, без нареканий, без темных пристрастий, по чести и в чести. Таким он и останется в памяти народа.