Ветерану в этом году исполнилось 99 лет

Фото пресс-службы областного акимата

В Международный день пожилых людей военнослужащие Туркестанской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анарбая Мырзахметова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона

В ходе встречи, состоявшейся в доме ветерана, фронтовику были вручены подарки и высказаны теплые слова признания и благодарности за его мужество и стойкость.

«Наши старики – живая летопись нашего народа. Жизненный путь и героический подвиг старшего поколения всегда являются для нас примером. Такие встречи имеют большое значение для воспитания патриотизма у нашей молодежи», - подчеркнул начальник Казыгуртского районного отдела обороны майор Баглан Орисбай.

Анарбай Мырзахметов родился в 1926 году в колхозе «Жанатурмыс». В 1944 году, в возрасте 18 лет, он был призван в армию и, пройдя обучение в городе Семей, направлен на Белорусский фронт. Свой первый бой отважный солдат начал на польской земле, участвуя в освобождении Варшавы. Позже, дойдя до Эльбы, он проявил мужество в боях за освобождение городов Магдебург и Бланкенбург.

В составе армии маршала Георгия Жукова он участвовал во взятии Берлина и встретил победу в этом городе. После войны ветеран, вернувшийся к мирной жизни, работал шофером, а затем управляющим фермой.

Вместе с супругой вырастил 10 сыновей и дочерей. Сегодня в его большой семье 47 внуков, 93 правнука и 2 праправнука.

Ветеран, которому в этом году исполнилось 99 лет, является гордостью страны.