Военнослужащие поздравили фронтовика в Туркестанской области

Общество
69
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Ветерану в этом году исполнилось 99 лет

Фото пресс-службы областного акимата

В Международный день пожилых людей военнослужащие Туркестанской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анарбая Мырзахметова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона

В ходе встречи, состоявшейся в доме ветерана, фронтовику были вручены подарки и высказаны теплые слова признания и благодарности за его мужество и стойкость.

«Наши старики – живая летопись нашего народа. Жизненный путь и героический подвиг старшего поколения всегда являются для нас примером. Такие встречи имеют большое значение для воспитания патриотизма у нашей молодежи», - подчеркнул  начальник Казыгуртского районного отдела обороны майор Баглан Орисбай.

Анарбай Мырзахметов родился в 1926 году в колхозе «Жанатурмыс». В 1944 году, в возрасте 18 лет, он был призван в армию и, пройдя обучение в городе Семей, направлен на Белорусский фронт. Свой первый бой отважный солдат начал на польской земле, участвуя в освобождении Варшавы. Позже, дойдя до Эльбы, он проявил мужество в боях за освобождение городов Магдебург и Бланкенбург.

В составе армии маршала Георгия Жукова он участвовал во взятии Берлина и встретил победу в этом городе. После войны ветеран, вернувшийся к мирной жизни, работал шофером, а затем управляющим фермой.

Вместе с супругой вырастил 10 сыновей и дочерей. Сегодня в его большой семье  47 внуков, 93 правнука и 2 праправнука.
Ветеран, которому в этом году исполнилось 99 лет, является гордостью страны.

#военнослужащие #праздник #ветеран

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Вдохновляя на путешествия
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Глаза горят, и песня льется
Еще две медали
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
В споре уступает сильный
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Павел Дуров встретился с казахстанскими школьниками
Президент Кыргызстана предлагает ввести смертную казнь за п…
День пожилых людей: в Минтруда рассказали о мерах поддержки…
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]