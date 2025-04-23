Военнослужащие военной полиции отметили профессиональный праздник

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По случаю Дня военной полиции в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание с участием руководства и личного состава, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В своем поздравлении начальник Главного управления военной полиции полковник Руслан Кулумбетов подчеркнул вклад ветеранов в становление и развитие правоохранительной структуры казахстанской армии.

– В этом году профессиональный праздник совпал с подготовкой к параду в честь 80-летия Великой Победы. Поэтому сейчассводный отряд военной полициис присущим им профессионализмом выполняет возложенные задачи, сопровождает транспортные колонны, обеспечивает безопасность и правопорядокна территории полевого лагеря, – уточнил полковник Р.Кулумбетов.

Руководитель управления отметил, что в целом в параде Победы примут участие более 300 военнослужащих военной полиции. Они будут обеспечивать общественную безопасность, а также пройдут в составе парадного расчета.

На торжественном мероприятии отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами, благодарственными письмами от имени начальника Главного управления военной полиции и поощрены ведомственным значком. Ряду военнослужащих было присвоено очередное воинское звание досрочно.

Мероприятие завершилось праздничным концертом в честь 28-летия со дня образования органов военной полиции Вооруженных сил РК.

#Казахстан #МО #военнаяполиция

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