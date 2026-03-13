В Алматинской области личный состав Центра миротворческих операций и слушатели курсов языковой подготовки провели благотворительную акцию в поддержку нуждающихся категорий граждан. Миротворцы посетили 15 семей в селах Караой, Н. Тлендиев, Косозен, передав им продуктовые корзины и предметы первой необходимости.

– Традиции благотворительности, взаимопомощи и поддержки ближнего с давних времен остаются важнейшей ценностью нашего народа. Для военнослужащих служение народу и готовность прийти на помощь в трудную минуту являются истинным проявлением патриотизма и преданности Родине, – подчеркнул заместитель начальника Центра миротворческих операций – начальник штаба полковник Бахытжан Жетписов.

Личный состав войсковой части 35748 Шымкентского гарнизона совместно со службой по работе с членами семей военнослужащих организовали благотворительную акцию «Жақсылық жасап жарысайық». Представители механизированной бригады передали продуктовые корзины нескольким семьям микрорайона Сауле в Шымкенте. Как сообщил командир части подполковник Сергей Бибулатов, подобные акции – добрая традиция.

Как отмечается на официальном сайте Министерства обороны РК, личный состав вооруженных сил и представители службы по работе с членами семей военнослужащих на постоянной основе проявляют заботу о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, помогают детям с особыми образовательными потребностями и многодетным семьям. Особое внимание они оказывают ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн, воспитанникам детских домов и подшефных организаций.