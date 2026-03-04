Военнослужащий Вооруженных сил награжден медалью за спасение на пожаре

Армия
121

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области состоялась торжественная церемония награждения казахстанцев, проявивших мужество и самоотверженность при пожаре 1 января текущего года в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

Медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» был награжден сержант роты горно-егерского полка Регионального командования «Юг» сержант 3-го класса Ергали Кенжебаев. Также благодарственным письмом был отмечен житель Тараза Таймырза Сейтхан, участвовавший в эвакуации людей.

Находясь на автозаправочной станции, Ергали Кенжебаев обратил внимание на интенсивный дым, исходящий со стороны заведения «Dr. Watson» на проспекте Жамбыла. Военнослужащий незамедлительно направился на место происшествия, где горела летняя пристройка к заведению. Пожар создал сильное задымление входа в основное здание.

Не дожидаясь прибытия экстренных служб и осознавая риск для собственной жизни, Ергали Кенжебаев спустился в задымленное подвальное помещение. В условиях ограниченной видимости и высокой концентрации дыма он вынес ребенка на свежий воздух. Затем, спустившись повторно, оказал содействие в эвакуации остальных посетителей, направляя их в безопасное место.

– Подобные поступки являются ярким примером гражданской ответственности, неравнодушия и готовности прийти на помощь в трудную минуту, – подчеркнул начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Арман Токанов. – Мужество и самоотверженность награжденных заслуживают искреннего уважения и признания.     

Действуя в условиях реальной угрозы жизни, молодые люди эвакуировали посетителей заведения «Dr. Watson» и предотвратили возможные тяжелые последствия.

#награда #спасение #военный

