«Военный дискурс-2024»: Минобороны провело обучение для СМИ по экстремальной журналистике

Практическая часть военного дискурса прошла в живописном месте – в бассейне реки Или, где специально для съемок художественного фильма был построен город кочевников

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На второй день дискурса его организаторы – командование войсковой части 20030 Сил специальных операций проверили, насколько журналисты усвоили теоретический блок.

К месту назначения участники дискурса добирались пешком. На этом пути инструкторы организовали ряд испытаний. Группу проверили на сплоченность, умение ориентироваться на местности и на психологическую устойчивость.

По пути следования был обнаружен раненый человек. Ввиду того, что он был «заминирован», журналисты не нашли выход из ситуации. Квестом для них стал также поиск еды, надежно укрытой в тайнике. По приблизительным опознавательным ориентирам, благодаря находчивости корреспондента издания «Спутник Казахстан» Александра Мироглова, группа быстро справилась с этим заданием.

Во время дегустации индивидуального пайка выяснилось, что один из членов команды похищен «террористами». Ему на выручку отправились несколько человек во главе с корреспондентом телеканала Atameken Business Ержаном Утепкалиевым. Проявив сплоченность, добровольцы вызволили оператора из «плена».

Через несколько километров группа попала в засаду. Стрельба, молниеносный захват, ограбление и выяснение личностей – такого не ожидал никто. Парням и девушкам надели на голову светонепроницаемые мешки и под обстрелом повели в логово «террористов». В спину «прилетали» удары прикладами, жесткие пинки. Журналистам связали руки, поставили на колени и загрузили в КамАЗ.

– Психологическая атака – серьезная провокация. Наша цель выявить сильные и слабые места человека. Кто-то из группы «сломался» сразу же при захвате, а кто-то до последнего воспринимал все, как игру, – прокомментировал инструктор военного дискурса Руслан Бек.

В городе кочевников группа подверглась «пыткам». У журналистов выясняли цель пребывания в зоне военного конфликта, имена и фамилии сопровождающих, наличие разрешения на съемку военных действий.

По мнению журналистов, все прошло на высшем уровне. Фотограф агентства «Спутник Казахстан» Ертай Сарбасов впервые участвовал в дискурсе.

– Считаю, что такие мероприятия нужны для нашей подготовки. Сначала я почувствовал страх и растерянность. Потом пришло ощущение беспомощности. Но подсознательно я понимал, что вреда нам никто не причинит, и это помогло продержаться до конца испытания, – поделился впечатлениями Ертай Сарбасов.

На вопрос: готовы ли журналисты вновь участвовать в дискурсе, все единогласно ответили: «Да!». И это значит, что следующем году Минобороны вновь соберет под своим началом тех, кто готов попробовать себя в экстремальной военной журналистике.

– В современных вооруженных конфликтах информационная война выходит на первый план, и зачастую, журналисты, работающие в горячих точках, становятся главными мишенями. Поэтому на военном дискурсе мы стремимся дать им необходимый уровень морально-психологической подготовки, научить адекватно реагировать и эффективно работать в экстремальных условиях, – пояснил официальный представитель Министерства обороны РК подполковник Руслан Жангулин.

Всем представителям средств массовой информации были вручены сертификаты, удостоверяющие, что они прошли базовый уровень подготовки.