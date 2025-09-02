Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минкультуры РК объявляет о проведении конкурса на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, премия направлена на поощрение и стимулирование отечественных и международных волонтеров и групп волонтеров, волонтерских организаций, внесших значительный вклад в решение развитие и поддержку добровольческого движения, а также в решение социальных и общественных полезных задач.

Премия призвана выявить и отметить самых активных представителей волонтерского сообщества, которые осуществляют настоящие подвиги в помощи людям, защите окружающей среды, развитии образования и культуры, помощи при ликвидациях чрезвычайных ситуаций и иным областям общественной жизни.

Премия присуждается по 15 номинациям:

1. лучшая волонтерская организация;

2. лидер корпоративного волонтерства;

3. лидеры целей устойчивого развития;

4. лучший социальный помощник;

5. за активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6. за активное участие в поиске пропавших без вести людей;

7. за активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений;

8. за активное участие в развитии здравоохранения;

9. за активное участие в пропаганде здорового образа жизни;

10. за вклад в популяризации знаний;

11. за вклад в сохранении и защиты окружающей среды;

12. за вклад в укреплении мира, дружбы и согласия;

13. за вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия;

14. за вклад в решении вопросов зоозащиты;

15. за вклад в решении социальных задач.

Прием документов будет идти в период со 2 сентября по 21 сентября на сайте Qazvolunteer.kz.

С правилами присуждения международной премии «Волонтер года» и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Qazvolunteer.kz или www.adilet.kz (приказы Министра информации и общественного развития РК от 12 октября 2020 года № 339 и 2 ноября 2022 года № 481).

Подробную информацию о правилах участия и порядке подачи документов можно получить по контактам: +7 (7172) 740311, 741332, или написав на электронный адрес: volunteer@mki.gov.kz.