«Волонтёр года»: приём заявок на международную премию стартовал в Казахстане

Общество
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Награда присуждается по 15 номинациям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минкультуры РК объявляет о проведении конкурса на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, премия направлена на поощрение и стимулирование отечественных и международных волонтеров и групп волонтеров, волонтерских организаций, внесших значительный вклад в решение развитие и поддержку добровольческого движения, а также в решение социальных и общественных полезных задач.

Премия призвана выявить и отметить самых активных представителей волонтерского сообщества, которые осуществляют настоящие подвиги в помощи людям, защите окружающей среды, развитии образования и культуры, помощи при ликвидациях чрезвычайных ситуаций и иным областям общественной жизни.

Премия присуждается по 15 номинациям:

1. лучшая волонтерская организация;

2. лидер корпоративного волонтерства;

3. лидеры целей устойчивого развития;

4. лучший социальный помощник;

5. за активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6. за активное участие в поиске пропавших без вести людей;

7. за активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений;

8. за активное участие в развитии здравоохранения;

9. за активное участие в пропаганде здорового образа жизни;

10. за вклад в популяризации знаний;

11. за вклад в сохранении и защиты окружающей среды;

12. за вклад в укреплении мира, дружбы и согласия;

13. за вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия;

14. за вклад в решении вопросов зоозащиты;

15. за вклад в решении социальных задач.

Прием документов будет идти в период со 2 сентября по 21 сентября на сайте Qazvolunteer.kz.

С правилами присуждения международной премии «Волонтер года» и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Qazvolunteer.kz или www.adilet.kz (приказы Министра информации и общественного развития РК от 12 октября 2020 года № 339  и 2 ноября 2022 года № 481).

Подробную информацию о правилах участия и порядке подачи документов можно получить по контактам: +7 (7172) 740311, 741332, или написав на электронный адрес: volunteer@mki.gov.kz. 

#Минкультуры #премия #старт #заявки #«Волонтёр года»

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Реализация Послания Президента: системные меры и результаты…
Около 90 тысяч таксистов, курьеров и других работников инте…
Реализация Послания Президента: соцподдержка переходит от з…
Свыше 90% казахстанской молодежи доверяет Президенту – соцо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]