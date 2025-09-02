Награда присуждается по 15 номинациям
Минкультуры РК объявляет о проведении конкурса на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, премия направлена на поощрение и стимулирование отечественных и международных волонтеров и групп волонтеров, волонтерских организаций, внесших значительный вклад в решение развитие и поддержку добровольческого движения, а также в решение социальных и общественных полезных задач.
Премия призвана выявить и отметить самых активных представителей волонтерского сообщества, которые осуществляют настоящие подвиги в помощи людям, защите окружающей среды, развитии образования и культуры, помощи при ликвидациях чрезвычайных ситуаций и иным областям общественной жизни.
Премия присуждается по 15 номинациям:
1. лучшая волонтерская организация;
2. лидер корпоративного волонтерства;
3. лидеры целей устойчивого развития;
4. лучший социальный помощник;
5. за активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6. за активное участие в поиске пропавших без вести людей;
7. за активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений;
8. за активное участие в развитии здравоохранения;
9. за активное участие в пропаганде здорового образа жизни;
10. за вклад в популяризации знаний;
11. за вклад в сохранении и защиты окружающей среды;
12. за вклад в укреплении мира, дружбы и согласия;
13. за вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия;
14. за вклад в решении вопросов зоозащиты;
15. за вклад в решении социальных задач.
Прием документов будет идти в период со 2 сентября по 21 сентября на сайте Qazvolunteer.kz.
С правилами присуждения международной премии «Волонтер года» и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Qazvolunteer.kz или www.adilet.kz (приказы Министра информации и общественного развития РК от 12 октября 2020 года № 339 и 2 ноября 2022 года № 481).
Подробную информацию о правилах участия и порядке подачи документов можно получить по контактам: +7 (7172) 740311, 741332, или написав на электронный адрес: volunteer@mki.gov.kz.