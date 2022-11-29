Волонтеры Астаны согревают горожан горячим чаем

Несмотря на сильный мороз, столичные волонтеры вышли угощать замерзших астанчан бесплатным горячим чаем. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото: kazpravda.kz

Около 10 волонтеров Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» собрались возле торгового дома «Шапагат», чтобы угостить чаем рабочих, убирающих городские улицы, пассажиров, ожидающих общественный транспорт и прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках.

«Я хотела бы поблагодарить наших волонтеров. На улице сильный мороз, а их дела греют не только тело, но и душу. Молодежь меня очень порадовала, спасибо», – сказала жительница столицы Сайран Турбекова.

Стоит отметить, что «согревающая» акция продлится до конца зимы.

«Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтеры раздают абсолютно бесплатно горячий чай всем жителям нашего города преимущественно в самых густонаселенных местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках», - рассказал руководитель МРЦ «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин.