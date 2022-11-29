Волонтеры Астаны согревают горожан горячим чаем

Несмотря на сильный мороз, столичные волонтеры вышли угощать замерзших астанчан бесплатным горячим чаем. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передает официальный сайт акимата Астаны.
Около 10 волонтеров Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» собрались возле торгового дома «Шапагат», чтобы угостить чаем рабочих, убирающих городские улицы, пассажиров, ожидающих общественный транспорт и прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках.
«Я хотела бы поблагодарить наших волонтеров. На улице сильный мороз, а их дела греют не только тело, но и душу. Молодежь меня очень порадовала, спасибо», – сказала жительница столицы Сайран Турбекова.
Стоит отметить, что «согревающая» акция продлится до конца зимы.
«Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтеры раздают абсолютно бесплатно горячий чай всем жителям нашего города преимущественно в самых густонаселенных местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках», - рассказал руководитель МРЦ «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин.