Волшебником может стать каждый

Сказка «Волшебная академия Деда Мороза» создана по сценарию Эдуарда Успенского, автора «Чебурашки» и «Прос­токвашино». Классику адаптировали артисты народного молодежного театра «Современник».

Спектакль начался сразу в фойе театра, где детей встретили сказочные персонажи: Василиса Премудрая, Пьеро, Мальвина, индеец Джо и другие. В какой-то момент Снегурочку прямо на глазах ребят похитил Черномор и унес в зал.

А уже на сцене главный герой – Дед Мороз – собрал вокруг себя героев из сказок. Зрители узнали, что Василиса Премудрая работает в академии завучем и учителем волшебной химии, а Забава преподает детям волшебное пение и рисование. Емеля на печи заведует транспортным цехом. В необычном амплуа предстает Кощей Бессмертный, который является начальником охраны академии и физруком. Дед Мороз придумал план спасения Снегурочки. Но на переговорах приспешники Черномора обманули и похитили самого Деда Мороза.

И вот друзья спешат на помощь, сражаются со злыми колдунами и побеждают. Герои сказки воссоединяются, а в конце спектакля на сцену выходит главный символ нового года – Зеленый Дракон.

Дети и сами стали участниками театрального действа – сказочные персонажи часто обращались к юным зрителям за советом и помощью.

– Дед Мороз, не ходи туда! Там Черномор! – кричали мальчишки и девчонки.

В классический сюжет Ус­пенс­кого были привнесены интересные детали. Например, чтобы связаться с Василисой, Черномор использует смартфон и разговаривает с ней по видео­звонку. А Емеля раскатывает по сцене на печи марки «Мерседес» с надписью: «Не уверен – не обгоняй!»

Как сообщили в театре «Современник», сказку «Волшебная академия Деда Мороза» показывают в столице третий раз. В этом году спектакль посвящен памяти режиссера Натальи Смецкой.

– Это наша маленькая дань уважения нашему учителю – Наталье Владимировне, – говорит режиссер театра «Современник» и исполнитель роли Деда Мороза Бауыржан Тогызбаев. – Сказка сразу полюбилась детям. Это большая красочная история, где говорится о том, что стать волшебником может каждый ребенок, нужно лишь делать добрые дела.

В спектакле играют не профессиональные актеры, а любители театра. После учебы и работы они приходят и репетируют, чтобы уже на сцене радовать волшебством юных зрителей.