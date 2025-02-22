Вооруженную до зубов банду ликвидировали в Карагандинской области

УБОП департамента полиции Карагандинской области при содействии прокуратуры ликвидирована противоправная деятельность преступной группы, участникам которой инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, передает Polisia.kz.

«В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, - свыше 26 млн тенге. В ходе обыска у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам», - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.