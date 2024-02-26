Вооруженный разбой: полиция перекрыла дороги для поимки подозреваемого в Костанайской области

Фото: пресс-служба ДП Костанаской области

В Костанайской области полицейскими задержан мужчина, совершивший вооруженный разбой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона



24 февраля подозреваемый, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла Костанайского района, завладел 792 тыс. тенге и скрылся.

— Для его поимки был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт. Подозреваемого мы задержали в городе Рудном. Изъяли предмет, похожий на пистолет, денежные средства, балаклаву. Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза, — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Юрий Полюхов.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. В ДП поблагодарили население за понимание и причиненные неудобства, в связи с перекрытием дорожного движения.