Сегодня в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось второе заседание Проектного офиса внедрения Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Основной фокус обсуждения был сосредоточен на наиболее чувствительных для малого и микробизнеса вопросах, в том числе на механизмах налогового регулирования с «чистого листа».

В первую очередь рассмотрены конкретные корректировки налогового администрирования в переходный период. Как было отмечено, в рамках корректировок по принципу с «чистого листа» до 1 января 2026 года субъекты малого и микробизнеса освобождаются от налоговых проверок и камерального контроля, а также от привлечения к административной ответственности. При этом предусмотрен ряд исключений, о которых Комитет государственных доходов ранее проинформировал через официальные каналы.

«17 декабря 2025 года Правительством было принято решение о корректировке налогового администрирования на переходный период. В развитие этого решения разработаны правила списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности до 1 апреля текущего года, пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, а также изменены подходы к камеральному контролю в отношении малого и микробизнеса. Проекты соответствующих нормативных правовых актов размещены на портале «Открытые НПА» и планируются к принятию в начале февраля», — проинформировал на заседании заместитель председателя Комитета госдоходов Жаныбек Нуржанов.

Отмечено, что по нарушениям, связанным с постановкой на учет по НДС и сформировавшимся до 2026 года, административные дела возбуждаться не будут, а ранее вынесенные органами государственных доходов дела подлежат прекращению. Эти меры направлены на обеспечение максимально комфортного перехода бизнеса к новым условиям налогового администрирования.

По итогам заседания КГД и НПП «Атамекен» договорились о проведении расширенного совещания с участием предпринимателей для разъяснения практики применения норм регулирования с «чистого листа».

За прошедшую неделю в Комитет государственных доходов через call-центр и телеграм-бот Salykbot поступило 19,4 тыс. обращений, в Министерство национальной экономики – 50, в НПП «Атамекен» – 14. Основной поток прикладных вопросов поступает через каналы КГД. Чаще всего предпринимателей интересуют выбор налогового режима, работа в кабинете налогоплательщика, выписка электронных счетов-фактур и текущие процедурные вопросы. По таким обращениям разъяснения даются оперативно.

В результате системной разъяснительной работы зафиксировано снижение нагрузки на call-центр КГД: если ранее ежедневно поступало порядка 5,5 тыс. обращений, то в настоящее время – около 4,7 тыс. в день.

Вопросы системного характера аккумулируются в Министерстве национальной экономики и НПП «Атамекен». В их числе – применение ставок НДС по долгосрочным договорам, налогообложение ОСИ, условия налогообложения организаций, в которых работают лица с инвалидностью, применение различных ставок НДС и освобождений в сфере медицины, а также расширение перечня видов деятельности для самозанятых.

Один из примеров таких обращений привел заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов. Речь идет об отмене льгот по НДС в сфере медицины. Согласно Налоговому кодексу, освобождение от НДС оборотов по реализации и импорту лекарственных средств сохраняется только в рамках ГОБМП и ОСМС, а также при лечении социально значимых и орфанных заболеваний. При этом лекарственные средства, реализуемые в коммерческом сегменте, медицинские изделия, а также материалы и комплектующие для их производства подлежат обложению НДС по ставке 5% с 2026 года и 10% – в дальнейшем. Это, по мнению бизнеса, может привести к росту расходов конечных потребителей.

Дополнительно отмечены риски дефицита лекарственных средств и медицинских изделий в коммерческом сегменте в условиях установленных предельных цен, а также то, что обороты по реализации и импорту фармацевтических субстанций и оборудования для производства лекарств и медицинских изделий будут облагаться НДС по базовой ставке 16%.

Серик Жумангарин отдельно поднял вопрос необходимости масштабной разъяснительной работы по использованию информационных систем налоговых органов. Было отмечено, что при активном развитии цифровых сервисов не все пользователи успевают адаптироваться к изменениям. В этой связи требуется выработка понятных алгоритмов обучения, в том числе с использованием цифровых помощников, а также обеспечение постоянной обратной связи с бизнесом.

Работа по формированию пула системных вопросов будет продолжена на текущей неделе. Вопросы, требующие решений на уровне Проектного офиса, вынесут на рассмотрение на следующем заседании, запланированном на понедельник.