Ерлан Карин поручил продолжить координацию работы и обеспечить выработку дальнейших действий по этому важному направлению деятельности

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Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних с участием заместителей акимов города Алматы, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, а также руководства Министерства просвещения, Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

На совещании были заслушаны доклады заместителя Генерального прокурора Жандоса Умиралиева и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Динары Закиевой. В ходе их выступлений были отмечены различного рода проблемные вопросы защиты прав детей.

В этой связи Государственный советник указал на необходимость личного и системного контроля со стороны руководства регионов по профилактике и превентивным мерам относительно безопасности детей и подростков.

Наряду с этим, Госсоветник подчеркнул, что такого рода совещания с участием руководства регионов будут проводиться на постоянной основе.