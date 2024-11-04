Вопросы развития сотрудничества обсудили Олжас Бектенов и Ли Цян

Международное сотрудничество , Китай
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Были обсуждены меры по укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма, а также расширению культурно-гуманитарных связей

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном вопросы развития торгово-экономических отношений в рамках задач, поставленных на уровне глав двух государств, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Стороны положительно оценили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. За январь-сентябрь т.г. объем двусторонней торговли составил $33 млрд.

«Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Китаем, нашим крупнейшим торговым партнером. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придал дополнительный импульс казахстанско-китайскому сотрудничеству в очередную эпоху «золотого 30-летия». В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, мы намерены в ближайшем будущем наращивать взаимный товарооборот. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всему спектру взаимодействия», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства подчеркнул, что Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму $1,6 млрд. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.

Важной составляющей в казахстанско-китайских отношениях является сотрудничество в области сельского хозяйства. По итогам 9 месяцев т.г. взаимная торговля в сфере АПК увеличилась на 5,8%, что свидетельствует о спросе на казахстанскую органическую и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со стороны граждан Китая. В этой связи обсуждена возможность не только расширения экспорта казахстанского зерна, растениеводческой и животноводческой продукции, но также и аккредитации для поставок на китайский рынок новых казахстанских предприятий по производству пшеничной и ячменной кормовой муки, пшеничных отрубей, пшеницы, масличных культур и др. Также отмечена важность увеличения приема грузов, перевозимых всеми видами железнодорожных вагонов.

Премьер-министр Казахстана и премьер Госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». За 9 месяцев т.г. объем перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году планируется увеличить объем грузоперевозок до 10 млн тонн в год.

В области контейнерных перевозок в результате открытия казахстанского логистического центра в Сиане транзитные перевозки по маршруту «Китай – Европа – Китай» увеличились в 24 раза и достигли 24 тыс. ДФЭ. В октябре текущего года в кооперации с компанией «Порт Ляньюнган» начато строительство контейнерного хаба в порту Актау. Проект позволит увеличить мощности порта Актау по перевалке контейнеров до 300 тыс. ДФЭ в год.

Также были обсуждены вопросы ускорения таможенных процессов на фоне увеличения на 60% объема перевозок грузов автомобильным транспортом. В настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что Китай намерен и дальше следовать курсу, взятому лидерами стран по углублению казахско-китайского стратегического партнерства.

«Китай и Казахстан являются давними дружественными соседями, нас связывает общая  граница протяженностью свыше 1700 километров. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нами странами построено взаимовыгодное сотрудничество на основе добрососедства, дружбы, уважения и равенства. Под стратегическим руководством глав двух государств в последние годы наши отношения обрели новое дыхание, достигнув высокого уровня стабильного и всестороннего стратегического партнерства», — отметил Ли Цян.

Стороны подтвердили намерения обеспечить поступательное развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух государств.

По итогам переговоров был подписан ряд документов.

#переговоры #сотрудничество #Китай #Бектенов

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