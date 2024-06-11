Вопросы регулирования трансграничных вод обсудил Бозумбаев на конференции в Душанбе

Правительство
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Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев выступил на третьей международной конференции по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» в Душанбе (Таджикистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Мероприятие высокого уровня организовано правительством Республики Таджикистан. В нем приняли участие представители государств-членов ООН, международных организаций и гражданского общества. 

Душанбинский водный процесс является площадкой для выработки новых решений по глобальным водным проблемам, связанным с изменением климата, управлением общими водами и реализацией межправительственных договоренностей. 

В своем выступлении вице-премьер подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает глобальные инициативы по преодолению последствий изменений климата, а также усилия Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к вопросам рационального использования водных ресурсов. 

Сегодня водная политика Казахстана направлена на модернизацию и развитие водохозяйственной инфраструктуры, совершенствование информационных систем и нормативно-правовой базы, усиление трансграничного сотрудничества. 

Канат Бозумбаев отметил необходимость выработки дальнейшей стратегии взаимодействия по управлению трансграничными водами в Центральной Азии. 

«Проблемы влияния климата на водные ресурсы не имеют границ. Меры реагирования на изменение климата и нехватку воды требуют сотрудничества между всеми странами, мобилизации всех возможных сил и средств. Казахстан – страна, которая делит почти половину своих гидроресурсов с соседями. И для нас сотрудничество по трансграничным водотокам важно в контексте обеспечения эффективного управления водой и защиты экосистем», — сказал вице-премьер.

Особую обеспокоенность вызывает экологическая ситуация на Аральском море. Образование 5,5 млн га пустынь оказывает негативное влияние на здоровье людей и состояние экосистем во всем регионе. 

«Эти вызовы вкупе с растущим спросом на водные, энергетические и продовольственные ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального водопользования в бассейне Аральского моря. В этой связи важно сохранить и восстановить природные водные объекты путем реализации таких действенных мер, как сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья», — отметил вице-премьер. 

В рамках Душанбинского водного процесса Канат Бозумбаев встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Сулаймоном Зиёзодой, помощником президента России, специальным представителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, советником президента Узбекистана Шухратом Ганиевым, а также специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой.

#Правительство #Арал #Бозумбаев

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