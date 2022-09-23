Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве

В рамках рабочей поездки в Москву заместитель Премьер-министра – министр торговли интеграции РК Серик Жумангарин встретился с заместителем председателя Правительства РФ Алексеем Оверчуком для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает Kazpravda.kz.

Во время переговоров были подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных секторах экономики.

В числе наиболее значимых с казахстанской стороны — проект реконструкции водовода «Астрахань - Мангышлак», поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан.

По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшему решению.

Стороны также отметили положительную динамику взаимной торговли между двумя странами. За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $13,7 млрд, что на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($13,2 млрд).