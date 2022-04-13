Вопросы взаимовыгодного сотрудничества с представителями бизнеса обсудили в акмолинском учреждении

День открытых дверей для предпринимателей малого и среднего бизнеса провели в учреждении ЕЦ-166/25 Департамента УИС по Акмолинской области.

Заинтересовались предложением и приняли участие в работе представители Управления предпринимательства и туризма г.Кокшетау, Зерендинского района, РГП «Енбек- Кокшетау», восемь индивидуальных предпринимателей областного центра.

«Рабочие встречи с представителями бизнеса стараемся проводить чаще, предлагаем свои взаимовыгодные условия, – говорит Толеген Бикеев, заместитель начальника учреждения, – сегодня в ходе обхода промышленной территории учреждения, бизнесмены посмотрели имеющиеся незадействованные пустующие помещения, рабочие объеты предпринимателей, ранее организовавших свой бизнес на территории колонии, посетили производственные цехи РГП, швейный конвейер».

Два года на базе промышленной зоны учреждения успешно работает участок «ИП Арсамаков», который занимается изготовлением декоративной брусчатки, металлических и деревянных изделий, где трудоустроено 15 осужденных.

«Работаю с РГП «Енбек - Кокшетау» на выгодных условиях для развития моего бизнеса, невысокая арендная плата, даёт возможность поддерживать рентабельность своего бизнеса, - говорит предприниматель Абдул Арсамаков, - есть планы и дальше работать с РГП.