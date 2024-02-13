Вор орудовал в мечетях Алматы

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

Полицейские раскрыли четыре кражи, совершенные в мечетях Алмалинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, по подозрению в совершении этих преступлений задержан 40-летний житель Алматинской области.

— Мужчина в момент совершения кражи попал на камеры видеонаблюдения. По словам одного из потерпевших, во время намаза неизвестный похитил его личное имущество, причинив материальный ущерб на сумму 200 тысяч тенге. Установлено, что злоумышленник причастен к четырем подобным хищениям. Указанные факты объединены в одно производство, проводится досудебное расследование. Сам задержанный вину свою признал, — отметил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В полиции добавили, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

 

#полиция #Алматы #мечеть #вор

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