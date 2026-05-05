Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона

Отопительный сезон 2025–2026 годов завершен в стабильном режиме без крупных технологических нарушений. Об итогах прошедшего периода и техническом состоянии энергообъектов на заседании Правительства доложил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

По его словам, в прошлом году финансирование ремонтных работ на электростанциях было увеличено на 6%, достигнув 348 млрд тенге.

На тепловых сетях объем вложений вырос на 16% до 129 млрд тенге. Проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

В электросетях отремонтировано 17 тыс. км линий и 420 подстанций, также реконструировано 323 км теплосетей.

Данные меры позволили снизить износ оборудования электростанций до 53%, электрических сетей – до 66,2%, тепловых сетей - до 50%.