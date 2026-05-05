Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Работа в данном направлении продолжается

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отопительный сезон 2025–2026 годов завершен в стабильном режиме без крупных технологических нарушений. Об итогах прошедшего периода и техническом состоянии энергообъектов на заседании Правительства доложил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

По его словам, в прошлом году финансирование ремонтных работ на электростанциях было увеличено на 6%, достигнув 348 млрд тенге.

На тепловых сетях объем вложений вырос на 16% до 129 млрд тенге. Проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

В электросетях отремонтировано 17 тыс. км линий и 420 подстанций, также реконструировано 323 км теплосетей.

Данные меры позволили снизить износ оборудования электростанций до 53%, электрических сетей – до 66,2%, тепловых сетей - до 50%.

«Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях – на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из «красной» зоны в «желтую», еще 3 перешли из "желтой" в «еленую», — сообщил вице-министр. 

#Правительство #итоги #ТЭЦ #отопление #риск

