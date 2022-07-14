Восьмилетнюю девочку изнасиловали в Петропавловске

В городе Петропавловске по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Днем 13 июля 2022 года в Петропавловске, в районе «Подгора», произошло изнасилование девочки восьми лет.

По подозрению в совершении данного преступления полиция оперативно по горячим следам задержала ранее судимого за тяжкие преступления 27-летнего жителя Айыртауского района СКО, отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанка Кызылжарского района.

«Ранее постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области от 2 декабря 2021 года подозреваемый переведен из учреждения максимальной безопасности в учреждение минимальной безопасности. По прибытии в село Ольшанка он трудоустроен в качестве разнорабочего в соответствии с требованиями Трудового кодекса и УИК РК.

По данному факту управлением полиции Петропавловска начато расследование по части 4 статьи 120 УК РК – изнасилование в отношении малолетней. По делу проводятся необходимые следственные действия, назначена группа процессуальных прокуроров», – отметили в надзорном ведомстве.

Дело находится на особом контроле прокуратуры области. Кроме того, надзорный орган даст принципиальную оценку действиям должностных лиц уполномоченных органов.