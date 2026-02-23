Всего в чемпионате приняли участие 260 теннисистов со всех регионов страны

В Павлодаре завершился чемпионат Казахстан по настольному теннису среди спортсменов 2007 года рождения и младше, сообщает Kazpravda.kz

По итогам соревнований два представители Академии настольного тенниса Nomad стали победителями чемпионата.

Касым Нурислам победил в одиночном разряде среди юношей, а Кадырали Кабдылуахитов стал чемпионом в смешанном разряде.

Nomad Table Tennis Academy - одна из современных академий в Астане, готовящих юных спортсменов к международному уровню. Здесь под руководством профессиональных тренеров, имеющих опыт участия в мировых турнирах, ведётся системная подготовка, при этом особое внимание уделяется техническому, тактическому и психологическому развитию спортсменов. Результаты на данном чемпионате в очередной раз подтвердили эффективность работы академии.