Воспоминания об Абае

В Семее представили исторические записи об Абае Кунанбаеве.

В государственном историко-культурном и литературно-мемориальном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» открылась выставка «Абай туралы естеліктер» и состоялась презентация сборника «Абай туралы естеліктер».

Как отмечают организаторы выставки, каждый факт, каждая историческая запись о степном поэте, гениальной личности Абая бесценны.

– К сожалению, сейчас в Интернете распространяется много непроверенной и недостоверной информации об Абае. В Instagram и других соцсетях есть данные, которые не только не соответствует действительности, но и могут считаться оскорблением нашего великого земляка. Пишут и снимают даже о последних 40 днях жизни Абая… Так нельзя, это неу­важение по отношению к человеку, нашей истории. Зачастую подобная информация идет без ссылки на автора, какие-либо источники. Поэтому важно выпускать книги, сборники, проводить мероприятия, которые представляют материалы из проверенных источников, – говорил один из участников мероприятия Балтабек Нургалиулы.

Выставка знакомит с ценными рукописями, хранящимися в фондах музея Абая, а также сборником «Абай туралы естеліктер», где собраны воспоминания сына Турагула, Кокбая Жанатайулы, Архама Какитайулы, невестки Абая Камалии, Ниязбека Алдажарова и других.