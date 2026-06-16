Восстановили права дольщиков

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Речь идет о 84 восточноказах­станцах, вложившихся в квартиры в двух жилых комплексах в районе перспективной застройки на левом берегу Иртыша. В 2021 году ТОО взялось возвести ЖК «Deluxe Town» в партнерстве с социально-предпринимательской корпорацией «Ертіс». Компания взяла на себя 75% затрат, СПК – 25%. По ходу работ специалисты «Ертіс», контролировавшие проект, скоро столкнулись с различными грубыми нарушениями. Например, в целях удешевления материалов застройщик делал стены тоньше, чем по проекту, и в целом заметно экономил на качестве. Компания привлекала только финансы парт­нера и дольщиков, не используя собственные средства.

Еще один ЖК «Astoria» в том же ТОО пообещали построить, имея лишь деньги, внесенные людьми по договорам бронирования квартир.

Обе стройки довольно быстро замерли. Встревоженные дольщики обратились в экономическую полицию. СПК «Ертіс», вложившая в ЖК более 200 млн тенге, расторгла с ТОО договор и подготовила судебный иск. Как выяснило следствие, глава строи­тельной компании сознательно пошел на обман: для заключения договоров бронирования у предприятия не было ни одного юридического основания, а в социально-предпринимательскую корпорацию предприятие предоставило поддельные сведения о доходах. В мае 2025-го суд приговорил предпринимателя к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Мошенник вроде получил по заслугам, но проблема замороженных строек никуда не исчезла. Деньги дольщиков испарились, жилья они так и не увидели.

Обманутые граждане обратись за помощью к акиму области Нурымбету Сактаганову. По поручению главы региона была создана межведомственная комиссия, разработавшая юридические алгоритмы по обоим ЖК.

Например, для комплекса «Deluxe Town» использовали трехстороннюю процедуру. Дольщики подписали соглашение о цессии с СПК «Ертіс», имеющей 25-процентную долю в проекте, и тем самым передали ей свои права требования. СПК в свою очередь привлекла нового застройщика для завершения долгостроя, покрыв затраты на выплаты людям за счет будущих доходов от коммерциализации проекта. По данным областного акимата, общий объем компенсации по данному ЖК составил примерно 686 млн тенге. Для пятидесяти семей забрезжил свет в конце тоннеля.

По комплексу «Astoria» нашли другое решение. Так как государство в лице социально-предпринимательской корпорации не имело к данному ЖК никакого отношения, выбрали инвестора, давшего согласие выкупить права требования у пострадавших людей. Такой социально ответственный застройщик нашелся, 34-м дольщикам полностью вернули их средства на общую сумму 342,4 млн тенге. Здесь тоже все закончилось хеппи-эндом.

Как заключили в облакимате, скоординированная работа профильных управлений, СПК и бизнеса помогла восстановить права более 80 дольщиков. Вместе с тем специалисты в который раз напомнили: при заключении договоров бронирования квартир нужно по полной включать критическое мышление. Несмотря на то что застройщики часто используют данную схему, по закону они могут привлекать средства дольщиков только при наличии пакета разрешительных документов.