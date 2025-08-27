Вовремя вмешались

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске полицейские прямо у банкомата предот­вратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области активно проводятся профилактические мероприятия у банкоматов, расположенных в местах массового скопления людей. Это делается для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, вызывающие подозрение, предотвращать переводы мошенникам, повышать финансовую грамотность населения, особенно пожилых людей.

Так, на днях в одном из торгово-развлекательных центров стражи порядка заметили взволнованного мужчину. Было понятно, что он пользуется банкоматом под чьим-то руководством, следуя рекомендациям, полученным по телефону. Внимание полицейских к мужчине не осталось незамеченным на том конце провода. Мужчине советовали «не слушать посторонних и завершить операцию». Общение полицейского с якобы «сыном» тоже приняло ожидаемый оборот: о своем «отце» он, похоже, знал только его имя, и на каждый вопрос отвечал недовольными репликами.

Как выяснилось позже, мошенники, представлявшиеся полицейскими и родными, обрабатывали мужчину несколько дней, убеждали, что его сбережения находятся под угрозой, настоятельно советовали перевести деньги на «безопасный счет». Благодаря бдительности блюстителей закона солидный «улов» мошенников – 1,3 млн тенге – сорвался с крючка.

Полиция напоминает, что при любых подозрительных звонках касательно личных средств лучше самому перезвонить на номер 102.

#уральск #мошенничество

