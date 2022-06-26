Фото: news.un.org
Здравоохранение , В мире
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения

Международный комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ собрался для обсуждения оспы обезьян 23 июня, а 25 июня опубликовал отчет, который отражает различные мнения членов комитета. В целом, комитет считает, что на данный момент вспышка не является «чрезвычайной ситуацией международного значения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

«Я глубоко обеспокоен распространением оспы обезьян», – заявил 25 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, представляя отчет Международного комитета по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

На сегодняшний день этот вирус выявлен более чем в 50 странах, в пяти регионах ВОЗ. C начала мая было зарегистрировано 3 тысячи случаев.

С другой стороны, сам факт созыва комитета отражает растущую озабоченность по поводу международного распространения оспы обезьян. Члены комитета выразили готовность к повторному созыву в случае необходимости.

«Сейчас требуется наше коллективное внимание и скоординированные действия, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса оспы обезьян с помощью мер общественного здравоохранения, – отметил Тедрос Гебрейесус. Такие меры включают эпиднадзор, отслеживание контактов, изоляцию и уход за пациентами, а также обеспечение доступа к вакцинам и лечению».

Как отметил комитет, оспа обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и ей не уделялось должного внимания с точки зрения исследований и финансирования.

«Подход должен измениться не только в отношении оспы обезьян, но и в отношении других «забытых» болезней в странах с низким уровнем дохода», – сказал глава ВОЗ.

«Что делает нынешнюю вспышку особенно тревожной, так это быстрое, продолжающееся распространение на новые регионы и риск дальнейшей устойчивой передачи инфекции уязвимым группам населения, включая людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей», – добавил он.

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Умер певец Пьер Нарцисс
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
В мире
Верховный суд США разрешил американцам носить оружие в обще…
Культура , Кино , В мире
Раскрыты детали спин-оффа “Игры престолов”

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]