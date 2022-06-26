ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения

Международный комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ собрался для обсуждения оспы обезьян 23 июня, а 25 июня опубликовал отчет, который отражает различные мнения членов комитета. В целом, комитет считает, что на данный момент вспышка не является «чрезвычайной ситуацией международного значения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

«Я глубоко обеспокоен распространением оспы обезьян», – заявил 25 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, представляя отчет Международного комитета по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

На сегодняшний день этот вирус выявлен более чем в 50 странах, в пяти регионах ВОЗ. C начала мая было зарегистрировано 3 тысячи случаев.

С другой стороны, сам факт созыва комитета отражает растущую озабоченность по поводу международного распространения оспы обезьян. Члены комитета выразили готовность к повторному созыву в случае необходимости.

«Сейчас требуется наше коллективное внимание и скоординированные действия, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса оспы обезьян с помощью мер общественного здравоохранения, – отметил Тедрос Гебрейесус. Такие меры включают эпиднадзор, отслеживание контактов, изоляцию и уход за пациентами, а также обеспечение доступа к вакцинам и лечению».

Как отметил комитет, оспа обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и ей не уделялось должного внимания с точки зрения исследований и финансирования.

«Подход должен измениться не только в отношении оспы обезьян, но и в отношении других «забытых» болезней в странах с низким уровнем дохода», – сказал глава ВОЗ.

«Что делает нынешнюю вспышку особенно тревожной, так это быстрое, продолжающееся распространение на новые регионы и риск дальнейшей устойчивой передачи инфекции уязвимым группам населения, включая людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей», – добавил он.