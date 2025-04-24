ВОЗ заявила об угрозе вспышек опасных заболеваний во всем мире

Здравоохранение,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Во всем мире растет число вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, а такие болезни, как дифтерия, которые долгое время сдерживались или практически исчезли во многих странах, могут повторно возникнуть», - сказано в документе.

В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, «поскольку дезинформация, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования ставят под угрозу прогресс и подвергают риску миллионы детей, подростков и взрослых».

ВОЗ призывает к «безотлагательному и постоянному» политическому вниманию и инвестициям для укрепления программ иммунизации и защиты прогресса, достигнутого в снижении детской смертности за последние 50 лет.

«За последние пять десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи. Во всем мире растет число вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, что ставит под угрозу жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение заболеваний и реагирование на вспышки», - приводятся в документе слова гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

 

 

#ВОЗ #вакцина #вирус

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