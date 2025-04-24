Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Во всем мире растет число вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, а такие болезни, как дифтерия, которые долгое время сдерживались или практически исчезли во многих странах, могут повторно возникнуть», - сказано в документе.

В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, «поскольку дезинформация, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования ставят под угрозу прогресс и подвергают риску миллионы детей, подростков и взрослых».

ВОЗ призывает к «безотлагательному и постоянному» политическому вниманию и инвестициям для укрепления программ иммунизации и защиты прогресса, достигнутого в снижении детской смертности за последние 50 лет.