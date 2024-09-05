Возлюбленная Роналду получила награду за свой фильм

3 сентября любимая женщина Криштиану Роналду Джорджина Родригес была отмечена на Венецианском кинофестивале

Фото: @DanieleCifala/NurPhoto/Shutters

Так, аргентинская модель получила премию «Женщина года» за документальный фильм «Я – Джорджина», продюсером которого она и выступала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Для выхода на ковровую дорожку 30-летняя Джорджина облачилась в шифоновое платье с разрезом до бедра, пишет Daily Mail.

Свой образ она дополнила цветочным ожерельем и туфлями на каблуках с ремешками.

Данная премия была организована 20 лет назад для поддержки и мотивации женщин с помощью еженедельного журнала Diva E Donna под руководством Анджело Асколи.