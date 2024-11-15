Возможный запрет на выплату премий госслужащим прокомментировал Токаев

Недавно широко обсуждалась тема возможного запрета на выплату премий государственным служащим.

«По данному вопросу министерством финансов уже даны разъяснения – оснований для такого запрета не существует. Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров», – высказался глава государства.

Также, по его словам, правительству необходимо пересмотреть систему соцпомощи гражданам.

«Соответствующее поручение уже было дано. Государственную адресную социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся граждане. Однако встречаются случаи, когда сразу несколько человек из одной семьи получают адресную социальную помощь. К сожалению, такие люди не хотят трудиться и зарабатывать на жизнь, потому что рассчитывают на помощь от государства. Это неприемлемо. В конечном счете, такая позиция ведет к социальному иждивенчеству.

На пути строительства справедливого Казахстана особое внимание мы уделяем обеспечению прозрачности во всех сферах. В этом контексте большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов наших граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года. В рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек, в частности, госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги», – отметил президент.