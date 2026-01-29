В структуру АО «АзияАгроФуд», расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района, входят мукомольный, крахмалопаточный и комбикормовый заводы, элеватор. Здесь налажен выпуск муки, патоки, крахмала, глюкозных сиропов, а также комбикормов. В товарном ассортименте свыше 20 наименований продукции, часть которой пос­тавляется в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Турк­менистан, Таджикистан и Афганистан. В компании трудятся более 500 человек, в ближайшие месяцы будет создано 70 новых рабочих мест.

В настоящее время предприя­тие перерабатывает 200 тонн кукурузы в сутки (свыше 60 тыс. тонн в год). К осени, когда стартует сезон уборки урожая на полях, здесь установят новое оборудование. И тогда производственные мощности компании увеличатся до 350 тонн в сутки, что обеспечит дополнительную переработку 30–40 тыс. тонн кукурузы в год. Соответственно, годовой объем закупок сырья вырастет с 70 тыс. до 120 тыс. тонн. По оценкам экспертов, расширение мелькомбината послужит хорошим подспорьем для местных кукурузоводческих хозяйств.

– Благодаря поддержке государства в рамках проекта по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области мы получили возможность перейти на качественно новый технологичес­кий уровень, – отметил председатель правления АО «Азия­АгроФуд» Саян Ашенов. – Будут фактически сняты ограничения по производственной мощности, и завод сможет перерабатывать значительно больший объем кукурузы. Проект даст мультипликативный эффект, сформирует устойчивую модель развития отрасли. Пользу получит все аграрное сообщество региона. К примеру, для фермеров-кукурузоводов гарантировано расширение рынка сбыта выращенного урожая.

Поставки сырья на завод обеспечивают кукурузоводческие хозяйства двух соседних регио­нов – Алматинской области и Жетысу. Ежегодно аграрии засевают несколько сортов царицы полей на общей площади 110 тыс. га. Функционируют две заготовительные базы: одна в Енбекшиказахском районе, в крестьянском хозяйстве «Балтабай», другая – в Панфиловском, близ Жаркента. Там установлены приемные пункты, в которых привезенную фермерами кукурузу очищают, сушат и хранят. Затем зерно отправляют непосредственно на мелькомбинат.

Напомним, некогда приграничный Панфиловский район области Жетысу слыл кукурузной житницей всего Казахстана. Здесь, в округе Жаркента, выращивали 400 тыс. тонн «золотого зерна», или почти половину рес­публиканского объема. Со временем из-за отсутствия спроса на продукцию урожаи упали в несколько раз.

Каждую осень местные крестья­не сталкивались с проблемой сбыта. Бывало, что нереализованный урожай так и оставался под открытым небом до весны: золотые початки сырели и теряли товарную ценность. Аналогичная ситуация возникала все последние годы, что привело к сокращению посевных площадей кукурузы. Ряд фермерских хозяйств, не найдя покупателей на свою продукцию, был вынужден перейти на возделывание других, более выгодных сельхозкультур.

В итоге в АО «АзияАгроФуд» приняли решение об очередной модернизации производства и увеличении проектной мощности. К слову, это один из двух крупнейших переработчиков кукурузы в республике. Второй – Жаркентский крахмалопаточный завод.

– В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна – такую задачу поставил Глава государства, – напомнил Саян Ашенов. – Недавно, выступая на заседании Национального курултая, Президент страны отметил: у республики высокий аграрный потенциал, и настало время использовать его максимально эффективно. Отрадно, что государство поддержало нас, постараемся внести свой вклад в развитие аграрного сектора.

Остается добавить, что в ходе недавнего заседания республиканского оперативного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ говорилось о планах по расширению в текущем году посевных площадей кукурузы. По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, это необходимо для обеспечения сырьем нового вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области, а также завода по выпуску крахмальной патоки ТОО «Казкрахмал» в Туркестанской области.

При этом, по оценкам специа­листов, обеспечить потребности новых агропромышленных объектов исключительно за счет кукурузоводческих хозяйств южных регионов республики не представляется возможным. Поставлена задача расширить посевные площади под кукурузу в трех северных зерносеющих регионах.