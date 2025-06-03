Возврат активов: когда достроят больничный комплекс в Риддере

Возврат активов,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по возврату активов Генпрокуратуры продолжает системную и последовательную работу по возврату активов и их дальнейшему вовлечению в законный экономический оборот, сообщает Kazpravda.kz 

В прокуратуре ВКО напомнили, что по поручению Главы государства Правительством одобрено строительство по всей республике 279 социальных объектов. Эти инициативы представляют собой часть комплексного подхода к развитию территорий и направлены на повышение уровня жизни в регионах.

В регионе одобрено строительство за счет возвращенных средств семи социальных объектов в сферах здравоохранения и модернизации коммунальной инфраструктуры в городах Усть-Каменогорск и Риддер, в Уланском и Шемонаихинском районах.

К примеру, строительство больничного комплекса в Риддере началось в декабре 2021 года. Общая стоимость проекта — 34,8 млрд тенге, из которых 11,8 млрд выделено на медицинское оборудование. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены.
 
В 2024 году благодаря работе органов прокуратуры из Специального государственного фонда за счет возвращенных активов выделены деньги на завершение строительства объекта в размере 28,1 млрд тенге.

Комплекс включает три здания: стационар, поликлинику и пищеблок.  Первый объект выполнен на 40%, второй - на  85%. Комплекс сдадут в конце этого года.
 

#строительство #Риддер #комплекс #возврат #активы

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