Возврат активов: спорткомплекс построили в Акмолинской области за 12,6 млрд тенге

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Максимальная вместимость здания составляет около 1 тыс. человек

Фото: пресс-служба правительства

За счет 12 млрд тенге возвращенных активов в Акмолинской области открыт многофункциональный спорткомплекс Kokshe Arena, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года, в Кокшетау состоялось открытие современного многофункционального спортивного комплекса Kokshe Arena. Объект возведен за счет средств Специального государственного фонда. На эти цели Правительством было выделено 12,6 млрд тенге.

Максимальная вместимость здания составляет около 1 тыс. человек. В комплексе предусмотрены зрительный зал на 650 мест с современными мультимедийными системами, универсальный спортивный зал со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта. Оборудованы залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита с сертифицированным инвентарем олимпийского стандарта. Созданы все условия для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены легкоатлетическая зона, площадки для игровых видов спорта и метательных дисциплин, а также зоны отдыха.

В церемонии открытия приняли участие генеральный прокурор Берик Асылов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр финансов Мади Такиев, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Почетными гостями мероприятия стали президент международной федерации World Boxing Геннадий Головкин и известный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов. Стоит отметить, что Kokshe Arena стала вторым объектом спортивной инфраструктуры в регионе, построенным за счет возвращенных активов. Ранее была открыта ДЮСШ в селе Зеренда.

Всего на средства из Специального государственного фонда в Акмолинской области запланировано строительство 42 социальных объектов, включая 14 учреждений здравоохранения, 26 объектов водоснабжения и 2 спортивных учреждения.  

