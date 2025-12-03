собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Темирлан Ордабасинского района состоялось торжественное открытие новой школы искусств с музыкальным уклоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акима

Фото: акимат Туркестанской области

Объект построен за счет средств, возвращенных государству в рамках реализации поручений Президента Республики Казахстан.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Генерального прокурора РК Габит Садырбеков и первый заместитель акима Туркестанской области Зульфухар Жолдасов. Они поздравили учащихся, преподавателей и жителей с появлением современного культурно-образовательного центра.

- Каждый возвращенный капитал должен быть использован на благо страны, - отметил первый заместитель акима области Зульфухар Жолдасов. - Регион активно развивается, в сельских населенных пунктах строятся новые социальные объекты и улучшается инфраструктура: Новая школа искусств даст мощный импульс духовному развитию региона и повысит интерес детей и молодежи к творчеству.

Строительство финансировалось за сет средств, возвращенных государству. Стоимость проекта - более 870 млн тенге

Строительство объекта началось в апреле. Новая школа рассчитана на 300 учащихся и полностью соответствует современным требованиям к творческому образованию. В учреждении созданы все условия для обучения музыке и развития художественных навыков детей.

В структуру здания входят зал для культурно-массовых мероприятий на 150 мест, библиотека, помещения для групповых занятий, классы для обучения игре на национальных инструментах, фортепиано, гитаре, специализированный класс музыкальных инструментов, хоровая студия, студия звукозаписи, помещения для музыкальных коллективов, сцена и склад сценического оборудования.

Новая школа возведена на месте старого здания 1974 года постройки, которое находилось в аварийном состоянии и не соответствовало санитарным нормам. Несмотря на это, в последние годы там обучалось более 400 детей, а 45 педагогов работали в крайне стесненных условиях. С открытием нового здания эта проблема полностью решена.

Музыкальная школа в Темирлане станет важным культурным центром, который оживит творческую жизнь села и позволит детям заниматься музыкой и хореографией в современных, светлых и просторных аудиториях. Это — наглядный пример того, как механизмы возврата активов приносят ощутимую социальную пользу.

В стране продолжается системная работа по возвращению незаконно присвоенного имущества в государственную собственность. По поручению Главы государства эти средства направляются на строительство и модернизацию социально значимых объектов.

В Туркестанской области за счет возвращенных активов уже профинансировано около 30 проектов, включая обеспечение населенных пунктов питьевой водой, проведен капитальный ремонт медицинских учреждений и другие важные инициативы.