Депутат: Кабмин набрал проекты лишь бы исполнить поручение президента

Сенат, Правительство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенатор Сагындык Лукпанов в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам обрабатывающей промышленности отметил, что госорганами не в полной мере проведен анализ всех этапов реализации проектов, не учтены все возможные риски и механизмы их нивелирования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Пример, строительство завода по производству калийных удобрений в ЗКО. Реализация проекта требует строительства железной дороги 165 км, транспортировки газа, линии электроснабжения, а также водообеспечения. Однако, профильные нацкомпании - КТЖ, QazaqGaz, KEGOC, не обладают полной информацией о проектах. Это свидетельствует об отсутствии должного взаимодействия, согласованности между госорганами, а также квазигоссектора», - отметил сенатор.  

Он напомнил, что непроработанность проектов и в дальнейшем  их реализация вызовет целый круг проблем.

«Складывается впечатление, что правительство в ускоренном режиме набрало проекты, лишь бы исполнить поручение главы государства», - возмутился сенатор Лукпанов.

Он привел пример строительства первого нефтехимического комплекса страны завода «KPI» с проектной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год, строительство которого растянулось на 15 лет. 

«Основной причиной были неготовность инфраструктуры СЭЗ, недооценка рисков, связанных с процессом строительства, реальных потребностей экономики в этой продукции.  До сих пор для использования продукции из полипропилена в Казахстане не создана соответствующая нормативная база, а также не определены потребности экономики в этой продукции. В связи с этим, продукция вынужденно уходит на внешний рынок», - констатировал сенатор.

#Сенат #депутат #обрабатывающая промышленность

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