Депутат: Кабмин набрал проекты лишь бы исполнить поручение президента

Сенатор Сагындык Лукпанов в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам обрабатывающей промышленности отметил, что госорганами не в полной мере проведен анализ всех этапов реализации проектов, не учтены все возможные риски и механизмы их нивелирования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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«Пример, строительство завода по производству калийных удобрений в ЗКО. Реализация проекта требует строительства железной дороги 165 км, транспортировки газа, линии электроснабжения, а также водообеспечения. Однако, профильные нацкомпании - КТЖ, QazaqGaz, KEGOC, не обладают полной информацией о проектах. Это свидетельствует об отсутствии должного взаимодействия, согласованности между госорганами, а также квазигоссектора», - отметил сенатор.

Он напомнил, что непроработанность проектов и в дальнейшем их реализация вызовет целый круг проблем.

«Складывается впечатление, что правительство в ускоренном режиме набрало проекты, лишь бы исполнить поручение главы государства», - возмутился сенатор Лукпанов.

Он привел пример строительства первого нефтехимического комплекса страны завода «KPI» с проектной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год, строительство которого растянулось на 15 лет.