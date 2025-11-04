Впечатляющий старт Елены Рыбакиной

Дмитрий Норкин

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA (Женской теннисной ассоциации), где на корте сражаются восемь сильнейших теннисисток мира по итогам нынешнего сезона.

фото championat.com

Первая ракетка Казахстана и шес­той номер мирового рейтинга ­Елена ­Рыбакина, как мы уже сообщали ранее, попала в группу, названную в честь великой американской теннисистки Серены Уильямс. Ее соперницам стали Ига Швентек (Польша), а также американки Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. Во второй группе, названной в честь немецкой теннисистки Штеффи Граф, играют лидер мирового рейтинга белоруска Арина Сабаленка, американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, а также итальянка Жасмин Паолини.

Стартовый поединок Рыбакина провела против четвертой ракетки мира Аманды Анисимовой и разгромила ее за 58 минут со счетом 6:3, 6:1. Вчера вечером Елена встречалась с Игой Швентек, вторым номером рейтинга WTA.

Отметим, что для казахстанки это уже третье подряд участие в Итоговом турнире WTA. В 2023 и 2024 годах она оба раза останавливалась в шаге от выхода в плей-офф, но неизменно демонстрировала высокий уровень игры и бойцовский характер. Теперь же у Рыбакиной есть шанс переписать историю – впервые вывести Казахстан в финал и побороться за титул, который по престижу лишь немногим уступает турнирам Большого шлема (при этом она выигрывала знаменитый британский Уимблдон).

В текущем сезоне на счету Елены два титула категории WTA 500 – в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай). Эти успехи позволили ей укрепиться в мировом топ-10 и вновь попасть в число лучших по итогам сезона. До победы над Анисимовой Рыбакина выиграла девять матчей при двух поражениях, демонстрируя стабильную и уверенную игру. И мы очень надеемся, что в это раз она завоюет заветный трофей.

В это же время другая первая ракетка Казахстана и 16-й номер мирового рейтинга АТР (Ассоциации теннисис­тов-профессионалов), но уже среди мужчин, Александр Бублик дошел до полуфинала престижнейшего «Мастерса» в Париже (Франция), где его и остановил канадец Феликс Оже-Альяссим (9-й в рейтинге АТР). Счет встречи 7:6, 6:4. Тем не менее, это выступление уже можно считать большим успехом для Александра, который в последнее время выступает на очень высоком уровне.

