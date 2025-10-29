На турнир приедут более 400 спортсменов из разных стран

Фото предоставлено организаторами

С 31 октября по 1 ноября в Астане состоится чемпионат Азии по бирманскому боксу (Lethwei) — уникальному виду боевых искусств, сочетающему традиции Юго-Восточной Азии и современные спортивные стандарты, передает Kazpravda.kz

По данным организаторов, турнир примет спортивный комплекс «Аспан» (ул. Е-697/5), где соберутся более 400 спортсменов из разных стран. В Астану прибудут файтеры из Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси, Бразилии и Марокко.

Открытие чемпионата состоится 31 октября в 12:00. В этот же день пройдут предварительные поединки. Полуфиналы и финалы запланированы на 1 ноября, после чего состоится торжественное награждение победителей и призёров.

Соревнования пройдут по возрастным категориям от 15 лет и старше. В честной и зрелищной борьбе определятся сильнейшие бойцы Азии в весовых категориях от 51 кг и выше. Все поединки будут проводиться по правилам бирманского бокса — с обязательным использованием защитных шлемов и экипировки. Для юных спортсменов запрещены удары головой и в голень, а также удары руками в захвате.

Главный судья соревнований — Руслан Темиржанов, главный секретарь — Марат Хамза.

Медицинское и антидопинговое сопровождение обеспечивает Федерация бирманского бокса Республики Казахстан при участии спортивных врачей и бригады скорой помощи.

Вице-президент Всемирной Федерации бирманского бокса Кайрат Мукатов отметил, что проведение Азиатского первенства в Казахстане — это признание растущего уровня отечественной школы боевых искусств: