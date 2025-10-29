Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу

Спорт
161

На турнир приедут более 400 спортсменов из разных стран

Фото предоставлено организаторами

С 31 октября по 1 ноября в Астане состоится чемпионат Азии по бирманскому боксу (Lethwei) — уникальному виду боевых искусств, сочетающему традиции Юго-Восточной Азии и современные спортивные стандарты, передает  Kazpravda.kz 

По данным организаторов, турнир примет спортивный комплекс «Аспан» (ул. Е-697/5), где соберутся более 400 спортсменов из разных стран. В Астану прибудут файтеры из Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси, Бразилии и Марокко.

Открытие чемпионата состоится 31 октября в 12:00. В этот же день пройдут предварительные поединки. Полуфиналы и финалы запланированы на 1 ноября, после чего состоится торжественное награждение победителей и призёров.

Соревнования пройдут по возрастным категориям от 15 лет и старше. В честной и зрелищной борьбе определятся сильнейшие бойцы Азии в весовых категориях от 51 кг и выше. Все поединки будут проводиться по правилам бирманского бокса — с обязательным использованием защитных шлемов и экипировки. Для юных спортсменов запрещены удары головой и в голень, а также удары руками в захвате.

Главный судья соревнований — Руслан Темиржанов, главный секретарь — Марат Хамза.

Медицинское и антидопинговое сопровождение обеспечивает Федерация бирманского бокса Республики Казахстан при участии спортивных врачей и бригады скорой помощи.

Вице-президент Всемирной Федерации бирманского бокса Кайрат Мукатов отметил, что проведение Азиатского первенства в Казахстане — это признание растущего уровня отечественной школы боевых искусств:

«За последние годы Казахстан стал одной из самых динамично развивающихся стран в области бирманского бокса. Наши спортсмены демонстрируют высокий профессионализм, а Федерация выстроила системную работу по развитию этого вида спорта практически на всей территории страны. Проведение чемпионата Азии в Астане — это не только честь, но и ответственность,  я уверен, что турнир пройдет на высоком уровне, а зрители увидят яркие и честные поединки».

#Астана #турнир #Спорт #бокс

Популярное

Все
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Красота – в многоликости
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
«Кайрат» – пятикратный чемпион
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Край сакральных мест
Новая история в таэквондо
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Подвиг Алии бессмертен
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Стали известны первые чемпионы Открытого Кубка Президента Р…
Сборная Казахстана завое­вала уже 40 медалей
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]