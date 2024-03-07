Впервые в Казахстане учредили награду для женщин-ученых

Наука
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщил глава Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото с сайта ortcom.kz

В преддверии Международного женского дня Национальной академией наук при Президенте РК в Казахском национальном женском педагогическом университете проведено торжественное мероприятие.

Во встрече приняли участие более 70 ведущих женщин-ученых со всех регионов страны, им были вручены почетные грамоты академии.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что уже на протяжении многих десятков лет Международный женский день считается Днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к прекрасной половине человечества. Также в традиции праздника входит отмечать достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах.

А. Куришбаев обратил внимание на то, что огромную роль в развитии науки играют именно женщины, доля которых составляет почти 60% от общего числа ученых.

Национальной академией наук РК при Президенте РК отмечены заслуги наших женщин-ученых, которым были вручены награды в торжественной обстановке.

Необходимо отметить, что в целях стимулирования дальнейшего развития науки учреждена специальная награда Национальной академии наук имени первой женщины-академика Казахстана и Средней Азии Найли Базановой. 

 

#награда #общество #наука #женщины #Казахстана

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