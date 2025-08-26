Впервые в стране Спорт 26 августа 2025 г. 1:30 5 Абзал Камбар Престижное международное соревнование по бочча Astana 2025 World Boccia Challenger в эти дни проходит в Астане. Квалификационный турнир под эгидой Международной федерации бочча (BISFed) – это возможность для спортсменов из 12 стран мира набрать рейтинговые очки для участия в Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Участие в торжественной церемонии открытия турнира приняли президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Глава казахстанской федерации отметил знаковость данного международного спортивного мероприятия, которое впервые проходит в нашей республике. В нем принимают участие 56 лучших спортсменов из Кореи, Сингапура, Индии, Италии, Ирана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Монголии, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Напомним, бочча – это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями. #Астана #Спорт #бочча #World Boccia Challenger