Квалификационный турнир под эгидой Международной федерации бочча (BISFed) – это возможность для спортсменов из 12 стран мира набрать рейтинговые очки для учас­тия в Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Участие в торжест­венной церемонии открытия турнира приняли президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Глава казахстанской федерации отметил знаковость данного международного спортивного мероприятия, которое впервые проходит в нашей республике. В нем принимают участие 56 лучших спорт­сменов из Кореи, Сингапура, Индии, Италии, Ирана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Монголии, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Напомним, бочча – это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями.