Впервые в ЦА проходит региональный воркшоп ИКАО по гендерному равенству в авиации

В Алматы стартовал региональный воркшоп ИКАО EUR/NAT по гендерному равенству и укреплению прав и возможностей женщин в авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: КГА

Мероприятие открыли Николас Ралло, директор регионального бюро EUR/NAT ИКАО, Международной организации гражданской авиации, в которую входят 56 государств региона (из 193 стран-членов ИКАО) и председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева.

В событии принимают участие представители авиационной отрасли Казахстана и зарубежья, ведущих международных организаций (ICAO, Eurocontrol, EASA, SkyTeam, ACVFFI и др.), авиационных компаний и деловых кругов Канады, Франции, Германии, Албании, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

В своем приветствии к участникам мероприятия Салтанат Томпиева отметила:

«Сегодня мы не просто обсуждаем актуальные вопросы – мы становимся частью глобального движения, которое меняет будущее. Авиация — это символ свободы, стремления к высотам, преодоления границ. Мы здесь, чтобы вдохновить, поддержать и создавать возможности. Чтобы каждая женщина и мужчина, мечтающие стать пилотом, инженером или руководителем авиации, знали, что их мечта достижима», – отметила С. Томпиева и поблагодарила Международную организацию гражданской авиации ИКАО, в частности Николаса Ралло за инициативу и всестороннюю поддержку проведения подобного мероприятия в Казахстане.

Казахстан всецело поддерживает Программу ИКАО, направленную на достижение амбициозной цели по обеспечению гендерного равенства в авиации. В своем слове Николас Ралло отметил лидерство Казахстана, который добивается значительных успехов в продвижении гендерного равенства в авиационном секторе.

«ИКАО по-прежнему полностью привержена гендерному равенству, и мы продолжим активно взаимодействовать с государствами, международными организациями и отраслевыми партнерами в инициативах по расширению прав и возможностей женщин в авиации. Хорошим примером, о котором вы услышите больше во время завтрашней сессии, является недавно запущенный курс по созданию эффективной программы наставничества», – сообщил Н. Ралло.

Доля женщин-пилотов в авиакомпаниях по всему миру составляет около 5%. В Казахстане всего 1 459 пилотов, из них 34 женщины. В авиационной отрасли Казахстана трудятся более 9,5 тысяч женщин, среди них 2 005 бортпроводниц и 104 диспетчера, в инженерно-техническом составе отрасли работают порядка 400 женщин.

В течение двух дней мероприятия пройдут панельные сессии «Вдохновение для молодых женщин», «Истории успеха в области гендерного равенства в авиации», «Наставничество для достижения успеха» и «Образовательные инициативы для женщин в области авиации».

Известные в авиационной отрасли лидеры поделятся личными историями успеха, прозвучат презентации авиационных властей и организаций стран Европы и СНГ, посвященные политике и практике по реализации гендерного равенства. Среди них исполнительный директор по воздушному пространству, системам и процедурам EUROCONTROL Милена Боумен, бизнес-партнер по продвижению безопасности, посол EASA по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности Антонио Гонсалес-Гомес, советник Кабинета исполнительного директора ICAO NCMC Албании Меги Харо, региональный сотрудник по эксплуатации воздушных судов и летной годности ICAO EUR/NAT Брайан Декоуто, стажер-диспетчер Geo Sky Airlines Анна Гагуа и другие.

Кроме того, спикеры для всех участником мероприятия проведут тренинги о наставничестве, как одном из наиболее эффективных методов обеспечения гендерного равенства и разнообразия в любой организации. Университеты региона делятся инициативами и стратегиями по привлечению молодых женщин в авиационную сферу.

В числе гостей мероприятия также командир воздушного судна Boeing 737 авиакомпании «SCAT Airlines» Диана Ибраева, которая отметила важность события для отрасли:

«Спасибо организаторам за этот воркшоп, это действительно уникальное событие. Создана отличная открытая площадка, где мы можем делиться опытом, вдохновлять друг друга и поддерживать новое поколение летчиц. Мы, действующие пилоты, готовы направлять молодых специалистов, помогать им развиваться и находить свой путь в авиации. Такие инициативы помогают молодежи увлечься авиацией и видеть в ней свое будущее».

Среди приглашенных спикеров также старший второй пилот Airbus авиакомпании Air Astana Кымбат Артыкбай, член первого отечественного женского экипажа, второй пилот Air Astana Ажар Несипбаева, а также руководители отечественных авиакомпаний и международных аэропортов.

Региональный воркшоп ИКАО EUR/NAT стал значимым событием для авиационного сообщества, объединив профессионалов и молодых специалистов на одной площадке. Открытый обмен знаниями, практическими советами и вдохновляющими историями помогает развивать интерес к авиации у нового поколения. Организаторы выражают благодарность всем участникам и надеются, что подобные инициативы станут доброй традицией, способствуя развитию отрасли и поддержке будущих пилотов.