Впервые за 5 лет план подачи воды в Арал выполнен почти на 100%

Правительство , Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В этом году, впервые за последние 5 лет, план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Было направлено 977 млн кубометров воды. Если в последние годы в море поступало всего 350-400 млн кубометров воды, то с начала года объем превысил 2 млрд кубометров, и до конца года планируется направить порядка 500 млн.

«На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше – 60-70 кубометров в секунду», — сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.

Кроме того, более 45 млн кубометров воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тыс. тонн рыбы.

 76-летний рыбак из села Каратерек Кунтуган Турганбаев промыслом занимается всю жизнь. Говорит, в родных краях с приходом воды появились перспективы.  

«Рыболовством занимаюсь всю жизнь. С прибытием воды рыба ожила. В этом году ее больше, чем в прошлом. Если держать Арал на нынешнем уровне, то рыбное хозяйство будет развиваться», — сказал он.

Тем временем, Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывается проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, который будет сосредоточен на устойчивом обеспечении водой, развитии экономических и социальных инициатив.

#вода #план #Арал

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