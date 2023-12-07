Впервые за 60 лет в Алматы очистят дно Аэропортовского озера

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Территория озера будет благоустроена для комфортных прогулок горожан

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы идет подготовка к механической очистке Аэропортовского озера, которая будет проводиться впервые с момента появления водоема в 1963 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров. Озеро пользуется популярностью у населения: водоем посещают более тысячи человек в сутки.

По словам акима Турксибского района Бакытжана Акжарова, запланирована механическая очистка дна от ила и камыша, дноуглубительные работы и другое. На сегодня уже проведено обследование озера, проект находится на корректировке. После полного опорожнения водоема во втором квартале 2024 года на участке будет задействована техника – 3 гусеничных экскаватора, 1 погрузчик, 25 самосвалов – и бригада из 35 рабочих.

Провести механическую очистку водоема возможно только после полного сброса воды, он ранее ни разу не производился на Аэропортовском озере.

Как заметил аким Алматы Ерболат Досаев, такие объекты должны обслуживаться на регулярной основе.

"Опустошать водоем необходимо ежегодно, насколько я знаю, каждые 5 лет нужно проводить многофакторные обследования. Самое главное – проводите работы качественно", - сказал градоначальник.

Он также обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства территории озера.

Так, по поручению Досаева, в этом районе будет создано общественное пространство, обеспечено дополнительное озеленение, установка фонарей и уличной мебели для отдыха на набережной. Работы будут проводиться по улице Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Орджоникидзе.

Руководитель управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев сообщил, что подана бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации по реконструкции отдельных участков русла реки Малая Алматинка от пр. Рыскулова до озера Аэропортовское с благоустройством водоохранной полосы.

Также главе города озвучили предложение о строительства пешеходного моста, который соединит берега озера. Ерболат Досаев инициативу поддержал и дал поручение по проработке данной идеи.

Отметим, также в этом году впервые за 50 лет почистили дно озера Сайран: вывезено более 140 тыс. кубометров мусора и ила. Аналогичные работы проводились на оз. Карасу.

Также в Астане впервые за 20 лет началась работа по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль с целью очистки дна Акбулака от многолетних иловых отложений.

 

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