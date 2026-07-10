Впервые за год зафиксирован рост реальных доходов граждан на фоне снижения инфляции

По данным БНС, в I квартале 2026 года реальные денежные доходы населения Казахстана впервые за последний год вышли в положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 0,1%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 252 619 тенге в месяц, что на 11,8% выше уровня I квартала 2025 года.

"Важным фактором стало постепенное замедление инфляционных процессов, в частности, стабилизация потребительских цен. Стоит отметить, что уровень годовой инфляции с начала года устойчиво замедляется и снизился в июне до 10,3%. Доходы от работы по найму остаются основным источником благосостояния граждан, формируя около двух третей всех денежных доходов населения. При этом уровень оплаты труда существенно различается по отраслям экономики", - отметили в Миннацэкономики.

По итогам I квартала 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 9,1%, а индекс реальной заработной платы составил 97,7%. При этом динамика оплаты труда существенно различалась по видам экономической деятельности. Наиболее высокий рост среднемесячной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в сельском хозяйстве — на 20,3% ( в реальном выражении - на 7,7%), финансовой и страховой деятельности — на 18,1% ( 5,7%), транспорте и складировании — на 12,9% (1,1%), в обрабатывающей промышленности — на 14% ( 2,1%). Это свидетельствует о сохранении опережающего роста оплаты труда в ряде отраслей, прежде всего, ненефтяного сектора экономики. Высокие темпы роста заработной платы в ненефтяном секторе экономики имеет важное значение, поскольку отражает постепенное расширение возможностей для повышения доходов населения за счет развития производства, роста производительности труда и создания качественных рабочих мест.

Министерство национальной экономики отмечает, что дальнейший устойчивый рост реальных доходов населения остается одной из ключевых задач экономической политики Правительства. Для этого реализуется Комплексный план по повышению доходов населения, который предусматривает комплекс мер по увеличению оплаты труда, включая поэтапное повышение минимальной заработной платы, созданию качественных рабочих мест, повышению производительности труда, поддержке предпринимательства и развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью.

В сочетании с дальнейшим снижением инфляционного давления реализация этих мер должна обеспечить более устойчивый рост реальных доходов и повышение благосостояния граждан. В соответствии Программой совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР на 2026-2028 годы целевой рост реальных доходов населения составляет не ниже 2-3% ежегодно.