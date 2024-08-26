Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Всего собрано более 18 млрд кубометров воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Скриншот с видео министерства водных ресурсов и ирригации

Водохранилище собирает воду трансграничной реки Или, которая берет свое начало на территории Китая. Этой весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду. Специалисты связывают это с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков.

«В последний раз Капчагайское водохранилище было наполнено на 100% в 2014 году. С начала поливного периода вода подается на 6 тысяч га посевных площадей Шенгельдинского сельского округа и на 28 тысяч га в Акдалинском сельском округе. На сегодня по запросам аграриев в секунду направляется 750 кубометров воды», – сообщил заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медет Керимжанов.

Сейчас в Капчагайском водохранилище имеется 16,2 млрд кубометров воды. Поливной период в области продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду.

Напомним, что министерство водных ресурсов и ирригации участвует в разработке проекта межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек. Среди них три крупные трансграничные реки: Ертис, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.

#Капшагай #водные ресурсы #Минводы

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