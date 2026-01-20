Вплетены в историческую память

История
2
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина подготовили книжную выставку с красноречивым названием «Великие личности Великой степи».

фото автора

Выставка, открывающая календарь юбилейных и памятных дат, стала доброй традицией Пушкинки. Каждый год в январе читателей ждет масштабная экспозиция с изданиями о деятелях и событиях, оставивших заметный след в истории страны. Нынче, например, в разделе «Славные сыны народа» можно ознакомиться с книгами и фильмами о Жамбыле Жабаеве, Абылай-хане, Алихане Букейхане, Каюме Мухамедханове, Ермеке Серкебаеве, Роллане Сейсенбаеве...

В частности, богатая подборка изданий посвящена 110-летию Каюма Мухамедханова – замечательного абаеведа и знатока творчества Мухтара Ауэзова. Литератор рос в Семипалатинске и с детства видел в отцовском доме Султанмахмута Торайгырова, Миржакыпа Дулатулы, Мухтара Ауэзова. В молодос­ти он активно публиковался в местных газетах и журналах. Изучал творчество Абая и его учеников, занимался сбором этнографических материалов, рукописей, редких фотографий и книг. Награжден знаками «Отличник народного образования СССР», «Отличник просвещения Казахской ССР», «За отличные успехи в работе».

Круглая дата – 160-летие – в этом году у одного из лидеров движения «Алаш» Алихана Букейхана. На книжных полках – сборники о его жизни и деятельности. Выпускник Омского технического училища и Лесного института в Петербурге, один из авторов известной петиции 1905 года о политичес­ких и экономических свободах казахского народа, исследователь Степи, просветитель, инициатор первого общенацио­нального издания «Казах»… В экспозиции представлены его знаменитые работы: «Третья Дума и казахи», «К казахскому народу», «Думские партии», «К сыновьям Алаша», «Август Бебель», «Киргизы».

«Судьба алашординца сложилась трагически, – отметили в библиотеке. – Алихан Букейхан был репрессирован и расстрелян в 1937 году, но его имя навсегда осталось в истории страны».

Особое место в экспозиции отведено двойному юбилею: 35-летию Независимости Казахстана и закрытия Семипалатинского ядерного полигона. На выставке также представлены издания, связанные с историей и культурной жизнью Восточного Казахстана, в том числе посвященные литераторам объединения «Звено Алтая», музыке, театру.

Как подчеркнули в Пушкинке, выставка служит напоминанием: история – это прежде всего люди. Судьбы, труды и свершения крупных личностей формируют культурную память и сохраняются в книгах. Именно книга становится проводником между прошлым, настоящим и будущим.

Выставка будет работать в течение всего 2026 года, сопровож­дая библиотечный календарь юбилейных и памятных дат и оставаясь пространством диалога, памяти и смысла.

#ВКО #история #библиотека #личности #книжная выставка

