Врачей осудили за смерть роженицы в Атырау

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Атырау осудили троих врачей по делу о смерти роженицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых оказались сразу шестеро врачей Атырауской областной больницы №2, обвиняемых в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 317 УК).

«17 января 2022 года у беременной женщины Х., поступившей в мобильное отделение Атырауской облбольницы №2, по результатам тестирования выявили бессимптомные признаки COVID-19.

Родившая в тот же день и переведенная в палату родильного отделения пациентка пожаловалась на здоровье и потребовала, чтобы врачи ее осмотрели.

Однако бывшие на дежурстве врачи-инфекционисты А. и Т., акушер-гинеколог А. небрежно отнеслись к своим профессиональным обязанностям и не оказали своевременную медицинскую помощь потерпевшей», – рассказали в суде.

На следующее утро заведующая реанимационным отделением Е., реаниматолог реанимационного отделения С., исполняющая обязанности заместителя директора больницы по лечебной части К. выяснили состояние пациентки и по результатам консилиума врачей решили провести экстренную операцию.

Однако Х. не стало лучше. Женщина умерла при повторной операции из-за резкого ухудшения состояния.

Вина А., Т., А. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями и показаниями эксперта, специалиста, видеозаписями.

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей Е., С., К. не нашло подтверждения.

Подсудимые, не согласившись с обвинением, просили их оправдать.

А., Т., А. приговорили к 2,5 года лишения свободы, запретив 3 года заниматься врачебной деятельностью. Подсудимым женщинам Т. и А., применяя статью 63 УК, назначили условное наказание.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда удовлетворен частично.

Е., С., К. оправданы из-за отсутствия в их действиях состава уголовного правонарушения.

Приговор не вступил в силу.

Вынесено 2 частных постановления в адрес прокурора и управления здравоохранения Атырауской области.

 

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