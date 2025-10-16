В течение двух дней в клинике будут проведены демонстрационные операции, обучающие сессии и врачебные консилиумы

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

В городской многопрофильной больнице Конаева стартовал практический семинар по оперативной эндоскопии с участием ведущих специалистов из Страны восходящего солнца. Мастер-класс устраивают два ведущих японских хирурга Йошикацу Хайяши и Такахито Такезава, а также главный внештатный эндоскопист Казахстана, профессор Канат Батырбеков, передает Kazpravda.kz

Эндоскопия – метод диагностики и лечения, при котором врач получает доступ к внутренним органам пациента с помощью специального прибора – эндоскопа, представляющего собой тонкую гибкую трубку с миниатюрной видеокамерой и источником света на конце. Изображение передается на монитор, что позволяет врачу в режиме реального времени оценить состояние слизистых оболочек, выявить воспаления, язвы, опухоли и другие патологии.

Эндоскопия широко применяется в гастроэнтерологии, пульмонологии, урологии, гинекологии и других областях медицины. По оценкам экспертов, проведение мастер-класса – не просто обмен опытом, а реальный вклад в развитие отечественной сферы здравоохранения. Предусмотрено, в частности, внедрение передовых международных стандартов.

– Мы выходим на финальный этап подготовки соглашения с одним из японских научных центров. Начиная с 2026 года, хирурги и эндоскописты Алматинской области смогут бесплатно проходить обучение и стажировку в Японии. Одно из ключевых условий для молодых врачей – знание английского языка, – отметил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.

По словам заведующего Центром эндоскопии больницы Конаева Тахира Шкуралиева, японская школа эндоскопии отличается философией точности и бережного медицинского вмешательства. При этом казахстанские специалисты перенимают у зарубежных коллег не только технологию, но и сам подход – мышление врача, отношение к пациенту. Это новый этап в развитии отечественной службы эндоскопии.