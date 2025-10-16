Врачи из Японии дали мастер-класс в больнице Конаева

536
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В течение двух дней в клинике будут проведены демонстрационные операции, обучающие сессии и врачебные консилиумы

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

В городской многопрофильной больнице Конаева стартовал практический семинар по оперативной эндоскопии с участием ведущих специалистов из Страны восходящего солнца. Мастер-класс устраивают два ведущих японских хирурга Йошикацу Хайяши и Такахито Такезава, а также главный внештатный эндоскопист Казахстана, профессор Канат Батырбеков, передает Kazpravda.kz

Эндоскопия – метод диагностики и лечения, при котором врач получает доступ к внутренним органам пациента с помощью специального прибора – эндоскопа, представляющего собой тонкую гибкую трубку с миниатюрной видеокамерой и источником света на конце. Изображение передается на монитор, что позволяет врачу в режиме реального времени оценить состояние слизистых оболочек, выявить воспаления, язвы, опухоли и другие патологии.

Эндоскопия широко применяется в гастроэнтерологии, пульмонологии, урологии, гинекологии и других областях медицины. По оценкам экспертов, проведение мастер-класса – не просто обмен опытом, а реальный вклад в развитие отечественной сферы здравоохранения. Предусмотрено, в частности, внедрение передовых международных стандартов.

– Мы выходим на финальный этап подготовки соглашения с одним из японских научных центров. Начиная с 2026 года, хирурги и эндоскописты Алматинской области смогут бесплатно проходить обучение и стажировку в Японии. Одно из ключевых условий для молодых врачей – знание английского языка, – отметил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.

По словам заведующего Центром эндоскопии больницы Конаева Тахира Шкуралиева, японская школа эндоскопии отличается философией точности и бережного медицинского вмешательства. При этом казахстанские специалисты перенимают у зарубежных коллег не только технологию, но и сам подход – мышление врача, отношение к пациенту. Это новый этап в развитии отечественной службы эндоскопии.  

 

 

#Япония #врачи #Конаев #мастер-класс

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

80-летие ООН отметили в Астане
Казахстан принял участие в заседании министров по делам мол…
Врачи Казахстана и Узбекистана провели совместную операцию …
В трех сиропах от кашля нашли токсичные вещества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]