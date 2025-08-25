«Врата ада» могут погаснуть

В мире,История
145
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Туркменистане стал гаснуть газовый кратер Дарваза, который прозвали «Вратами ада», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На Международной научно-практической конференции TESC 2025 директор лаборатории Института исследований природного газа «Туркменгаза» рассказала, что пламя ослабло почти в три раза. По её словам, раньше зарево от пожара было видно за несколько километров, а сейчас остался лишь слабый источник горения.

«Врата ада» в пустыне Каракум горят с 1971 года. Кратер появился, когда советские геологи, буря газовую скважину вблизи Дарвазы, обнаружили подземную пустоту, наполненную газом. Поверхность земли обрушилась, а буровой комплекс оказался на дне кратера.

Учёные подожгли газ, чтобы люди не отравились метаном, но не учли его запасов. Они ожидали, что пламя потухнет через несколько дней, но огонь продолжает гореть уже более 50 лет.

В 2022 году на тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо потушить кратер, отмечая, что он наносит серьезный ущерб окружающей среде и экономике страны. Однако все прошлые попытки были безуспешными.

Ранее в Таджикистане, в результате археологических раскопок, обнаружили древнейший водопровод.

 

#газ #Туркменистан #история #Врата Ада

Популярное

Все
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рекордная жара накрыла часть США
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
«Врата ада» могут погаснуть
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Арину разгромила, а Иге уступила
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Пещеру каменного века изучают в Жамбылской области
О чем расскажут старинные карты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]