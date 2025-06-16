Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с проведением форума «Центральная Азия – Китай» с 16 по 18 июня в Астане будут действовать временные ограничения движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный аэропорт

В том числе возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра).

«Просим вас заранее планировать поездку в аэропорт, учитывая возможные ограничения. Рекомендуем выезжать заблаговременно и выбирать альтернативные маршруты. В данный период возможны изменения в расписании полетов. Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у вашей авиакомпании. Благодарим за понимание и желаем приятного путешествия», – говорится в обращении пресс-службы воздушной гавани к пассажирам.

Напомним, ранее в Минтранспорта рассказали о масштабной трансформации аэропорта с приходом иностранных инвесторов.