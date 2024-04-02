Время и деньги решат проблему

– Трассу Аркалык – Улытау на юге Костанайской области топит каждый год. Даже тогда, когда воды не так много, как нынешней весной. Именно поэтому два года назад здесь возвели мост через реку Бола-Торссакан, – рассказывает директор КОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Андрей Горват. – Надо отметить, что этот мостовой переход дважды пытались возвести еще в советское время, но ни с первой, ни со второй попытки сделать этого так и не удалось. И только при независимом Казахстане это сооружение было построено, благодаря чему обеспечен круглогодичный проезд по этой дороге. Раньше здесь можно было проехать только летом и осенью, поскольку весной ее заливало водой, а зимой заметало снегами.

И это только первый этап проекта. Уже этим летом здесь начнут строить водопропускные сооружения, но одним сезоном работа не обойдется. Необходимо проложить 53 трубы на участке автодороги протяженностью 87 км от Аркалыка до границы с областью Улытау, что и будет сделано в ближайшие три года. Сейчас проектно-сметная документация на капремонт данных водопропускных труб проходит госэкспертизу. И как только положительное заключение будет получено, начнутся строительно-монтажные работы.

– В начале паводка на 269-м километре трассы Аркалык – Улытау, именно в том месте, где мы и собираемся прокладывать трубы, произошел перелив. В данный момент движение по автодороге восстановлено. Дело в том, что в прошлом году там были проложены временные металлические трубы, и когда поток воды немного спал, мы засыпали их грунтом и сделали проезд, – рассказал директор КОФ АО «НК «КазАвтоЖол».

Еще одно «тонкое место» региона – приграничная полоса, которая разделяет Житикаринский район Костанайской области и г. Орск Российской Федерации. Во время паводка приток реки Уй поднимается и происходит перелив через автодорогу, из-за чего весной пограничный пост временно не работает. В этом месте необходимо возвести мост. Но это должен быть совместный проект Казахстана и России. Наша сторона уже неоднократно обращалась к соседу с этим вопросом, но решить его пока не удалось.